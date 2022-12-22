最冷冬至發威！台北66年湯圓店忙翻 老饕連買9碗喊補貨
今（22）日為冬至節慶，民眾不外乎一定要來上一碗暖呼呼的熱湯圓應應景。《NOWnews今日新聞》實際走訪位於國立台灣大學附近赫赫有名的「臺一牛奶大王」，即使是堪稱「最冷冬至」的平日下午，民眾還是熱情滿滿排隊吃湯圓，甚至有人特地從淡水過來就是要吃到，還有老饕一連買了9碗熟湯圓，連業者都驚訝：「人潮一波接一波，明明剛剛還沒那麼多人！」生、熟湯圓熱賣不斷煮製、補貨，足見其魅力。
記者汪睿琦/綜合報導
臺一牛奶大王位在大安區新生南路三段上，位置鄰近國立台灣大學，平時就是大學生、民眾們喜愛的名店。臺一牛奶大王一年四季都不怕沒顧客，夏天販賣的剉冰、水果冰沙，到了冬天就賣紅豆湯圓、酒釀湯圓。不僅品項多樣，連湯圓本身也提供3種供顧客選擇，喜愛吃內餡的朋友紛紛激推芝麻湯圓，快要半個拳頭大的芝麻湯圓丟至鍋裡煮至發胖，軟糯香甜口感簡直銷魂；喜愛傳統小湯圓，店裡也有販賣冬天一定要來上一碗的紅豆小湯圓；不吃甜的朋友，「鹹肉湯圓」也是店內熱賣。
今天記者實際走訪臺一牛奶大王，遠遠就看到大排長龍，人潮甚至排出大馬路外，景象相當驚人。住在附近的郭小姐在隊伍中分享，其實平時沒有常來，不過秉持著「冬至了一定要吃一碗湯圓」排再久都願意，郭小姐點購了兩碗紅豆芝麻湯圓，準備帶回家大快朵頤。現場更還有來自淡水的夫妻，他們熱情表示本來要去南機場夜市湯圓店，未料該間因「外賣單爆多」索性不再接現場客，夫妻倆轉而來這間同樣有名的湯圓名店，兩位受訪同時不忘繼續品嘗著手中冒著熱氣的湯圓，生怕冷掉就不美味了。
難得冬至也有不少老饕回來大手筆狂買多碗，就有阿姨特地騎機車一連買了9碗，相當老道的指示店員如何裝箱，「我每年都這樣買！」買完的同時店員就剛好從櫃檯喊要補貨小湯圓，不禁讓現場會心一笑。還有附近公司行號兩位女職員分工抱一箱8碗鹹湯圓、一袋共6碗甜湯圓，「要帶回給同事吃。」希望同事們忙碌同時也可以吃上應景湯圓。
店員也低調透露，現場人潮一波接著一波來，「本來還沒這麼多人的。」也因人潮眾多，今天只接外帶顧客，一、二樓內用區皆暫時不開放，想朝聖的民眾還可以趁今冬至結束前趕緊去排隊喔。