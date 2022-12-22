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不畏風雨！陪吳怡農勤走中山區　顏若芳盼助催出綠營熱情

▲吳怡農今日赴中山市場掃街，顏若芳陪同向攤商問候，不少民眾搶著合照。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.22）
▲吳怡農今日赴中山市場掃街，顏若芳陪同向攤商問候，不少民眾搶著合照。（圖／記者黃宣尹攝，2022.12.22）

記者黃宣尹／台北報導

台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農近來持續走遍市場拜票，也在街頭巷尾開講，在諸多行程中，多半皆可見同黨台北市議員當選人顏若芳陪同身影。顏若芳今（22）日向記者表示，自己也才剛結束議員選舉，有幸獲得民眾肯定，也對地方很熟悉，希望藉此多幫幫吳怡農拉票；她說，經過一段時間的努力衝刺，「我覺得基層的熱情回來了」，再來就是繼續催票，期盼獲得民眾支持與肯定。

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▲顏若芳輔選吳怡農，即使冒著大雨，仍奮力助講。（圖／翻攝自吳怡農臉書）
▲顏若芳輔選吳怡農，即使冒著大雨，仍奮力助講。（圖／翻攝自吳怡農臉書）
面對台北市中山、北松山立委補選，民進黨徵召壯闊台灣發起人吳怡農上陣，期盼能為經歷慘敗的民進黨開拓新局。近來吳怡農的眾多行程中，多半都能看見顏若芳陪同身影，她向記者表示，，自己才剛結束議員選舉，有幸獲得民眾肯定，也對地方很熟悉，希望藉此多幫幫吳怡農拉票，在只有短短1個多月的時間，催出支持者熱情，並且拓展中間選民、年輕選票。

顏若芳進一步說，從吳怡農被徵召、登記參選後，競選總部由資深議員王世堅贊助，自己則協助提供中山區後援會，因為此次中山、北松山區的立委補選，對民進黨來講非常重要，而吳怡農自上次參選後，幾年來都在地方努力，宣揚國家認同、國安議題，都沒有離開過。

顏若芳進一步說，吳怡農本身就住在中山區，對於選民的需求很瞭解，「民眾覺得，地方建設要有一個很在地的立委幫忙」，吳怡農就是這樣的人選。

顏若芳說，自己陪吳怡農走過很多菜市場，一開始大家不知道在選的是立委，也不知道1月8日就要投票，經過一段時間的努力衝刺，現在大家越來越熱情，「我覺得基層的熱情回來了」，再來就是繼續催票，期盼獲得民眾肯定，進而贏得勝利。

▲顏若芳陪同吳怡農走遍市場掃街，獲得許多支持者熱情回應。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲顏若芳陪同吳怡農走遍市場掃街，獲得許多支持者熱情回應。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲顏若芳陪同吳怡農走遍市場掃街，獲得許多支持者熱情回應。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲顏若芳陪同吳怡農走遍市場掃街，獲得許多支持者熱情回應。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲吳怡農代表民進黨投入立委補選，顏若芳大力相挺。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲吳怡農代表民進黨投入立委補選，顏若芳大力相挺。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲顏若芳奮力輔選吳怡農，期盼替甫慘敗的民進黨注入強心劑。（圖／翻攝自顏若芳臉書）
▲顏若芳奮力輔選吳怡農，期盼替甫慘敗的民進黨注入強心劑。（圖／翻攝自顏若芳臉書）

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