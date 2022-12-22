不畏風雨！陪吳怡農勤走中山區 顏若芳盼助催出綠營熱情
台北市中山、北松山區立委補選將於1月8日投票，民進黨候選人吳怡農近來持續走遍市場拜票，也在街頭巷尾開講，在諸多行程中，多半皆可見同黨台北市議員當選人顏若芳陪同身影。顏若芳今（22）日向記者表示，自己也才剛結束議員選舉，有幸獲得民眾肯定，也對地方很熟悉，希望藉此多幫幫吳怡農拉票；她說，經過一段時間的努力衝刺，「我覺得基層的熱情回來了」，再來就是繼續催票，期盼獲得民眾支持與肯定。
記者黃宣尹／台北報導
面對台北市中山、北松山立委補選，民進黨徵召壯闊台灣發起人吳怡農上陣，期盼能為經歷慘敗的民進黨開拓新局。近來吳怡農的眾多行程中，多半都能看見顏若芳陪同身影，她向記者表示，，自己才剛結束議員選舉，有幸獲得民眾肯定，也對地方很熟悉，希望藉此多幫幫吳怡農拉票，在只有短短1個多月的時間，催出支持者熱情，並且拓展中間選民、年輕選票。
顏若芳進一步說，從吳怡農被徵召、登記參選後，競選總部由資深議員王世堅贊助，自己則協助提供中山區後援會，因為此次中山、北松山區的立委補選，對民進黨來講非常重要，而吳怡農自上次參選後，幾年來都在地方努力，宣揚國家認同、國安議題，都沒有離開過。
顏若芳進一步說，吳怡農本身就住在中山區，對於選民的需求很瞭解，「民眾覺得，地方建設要有一個很在地的立委幫忙」，吳怡農就是這樣的人選。
顏若芳說，自己陪吳怡農走過很多菜市場，一開始大家不知道在選的是立委，也不知道1月8日就要投票，經過一段時間的努力衝刺，現在大家越來越熱情，「我覺得基層的熱情回來了」，再來就是繼續催票，期盼獲得民眾肯定，進而贏得勝利。