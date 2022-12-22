混合實境復健系統「熊黑皮飲料吧」讓復健變有趣

中風復健除了能幫助患者恢復肢體功能，最大的目的是提升日常生活的能力和獨立性。義守大學職能治療系系主任李秉家，聯合酷愛迪數位創意年輕團隊與元啟國際科技高級研究員楊椀纖博士，從上肢訓練和認知功能兩個角度切入，開發全球首例混合日常實境方式協助患者復健訓練。
記者陳美嘉／高雄報導
李秉家教授指出，團隊所研發的混合實境 (mixed reality) 技術，可以在現實環境中投影虛擬物件，讓使用者能感受虛實整合的效果。像是訓練課程之一的「熊黑皮飲料吧」，只要使用一個簡單的杯子，甚至是喝完手搖飲的空杯，就可以在課程中進行裝飲料、洗杯子、拿取、傳遞等任務，來重複訓練患者的上肢動作。此訓練課程已獲得2項發明專利並發表於國際期刊，目前也已進入人體臨床試驗階段，未來也將推廣到長照中心和社區。
另外由楊椀纖博士帶領團隊開發中的「熊黑皮樂園」，則是透過大人小孩都喜歡的積木遊戲，以創新性混合實境方式提供患者進行輔助訓練，目前也通過國內2項專利。
酷愛迪業務經理王詩晴表示，智慧復健已經席捲全球，混合實境能夠突破許多傳統輔具無法達到效果，患者可以在課程中獲得更好的引導和更完整的輔助資訊，也更能夠有效的理解和掌握活動的內容，這些訓練結果能透過數據紀錄和雲端整合，讓醫療團隊獲得患者即時的復健狀況。「熊黑皮飲料吧」無論是遊戲角色、流程設計、任務關卡全都是獨立開發的全新型態復健系統，也能讓使用者可以很快上手。