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友達Micro LED智慧窗　讓高雄船窗變身導覽顯示屏

▲友達光電於高雄亞灣智慧渡輪率先導入最新Micro LED透明顯示器，打造智慧窗屏。（圖／友達提供）
▲友達光電於高雄亞灣智慧渡輪率先導入最新Micro LED透明顯示器，打造智慧窗屏。（圖／友達提供）

記者許家禎／台北報導

隨著高雄亞灣區5G AIoT創新聚落底定，並驅動場域應用及人才發展，由經濟部技術處指導推動，透過友達光電、工業技術研究院與船舶中心三方合作，於高雄亞灣智慧渡輪率先導入最新Micro LED透明顯示器，虛實整合「AI跨屏導覽系統」打造智慧窗屏，除支援景點導覽，亦應用多項先進人工智慧技術，如跨屏定位、地景辨識、人臉朝向辨識及AIS資訊融合等互動科技，讓前瞻顯示技術落地亞灣，開創智慧生活新契機。

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高雄亞灣緊鄰國際港口，並擁有特色的城市地標與人文風情等觀光熱點，渡輪不僅是當地居民往返之交通工具，也是遊客重要的觀光體驗。為使渡輪鏈結周邊商圈資訊，友達率先導入透明Micro LED顯示器，並結合工研院虛實整合能力，將船窗換成透明顯示屏，透過整合景物的GPS座標定位，與乘客的視線追蹤，即時在智慧窗提供正確的導覽資訊，進而了解當地名勝景點與在地美食，也可將海景風光盡收眼底，並在吸收海洋生物知識的同時，喚醒大眾友善環境、發揮寓教於樂精神，將交通渡輪原有的運輸功能，升級為海洋智慧觀光教育的載具。

友達光電總經理暨營運長柯富仁表示，數位經濟時代來臨，顯示器產品唯有跨域、跨業整合，才能不斷創新體驗。友達光電以深厚的顯示技術為核心，積極結合AIoT拓展多元場域應用，以建構產業生態圈。今年於高雄亞灣成立「AUO解決方案研發中心」，以擴大產業鏈夥伴延伸場域經濟之合作模式，很榮幸此次友達以Micro LED透明顯示器與工研院共同聯手，將AI智慧窗屏導覽系統成功落地高雄亞灣智慧渡輪，未來友達也將持續深化垂直市場的成長量能。

友達透明Micro LED顯示器因具有自由無縫拼接、無限延伸等特性，可依場域應用調整，此次在亞灣智慧渡輪分別採用35吋及23吋兩種尺寸的智慧窗屏，大尺寸Micro LED透明顯示器，因其面積大而享有高採光、可視性佳，可提供乘客良好的搭乘體驗並飽覽景點風光；小尺寸則提供不同類型資訊，亦展現Micro LED具備可客製、適應多元型態之顯示應用優勢。

此外，Micro LED顯示器因具有發光區域小、高亮度、高對比、廣色域、反應速度快與高信賴性等優點，在戶外環境中也具備極高透明度及超高亮度等優勢，亦可廣泛應用於車窗等大眾交通運輸工具，以提供重要資訊及娛樂體驗，被譽為次世代顯示器。友達所研發之Micro LED透明顯示器，採用高透光低繞射LTPS面板技術，達到 1280 x 720超高解析度，穿透度超過55%，峰值亮度可達3000 nits，並支援120Hz高刷新率與動態變頻顯示功能，提供使用者更清晰流暢的顯示品質，成為智慧渡輪車艙顯示器最佳方案。


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