兒子還沒滿月！美女主播麻醉前痛哭：世界上我最牽掛的人
三立主播張齡予5月宣布與交往3年男友林子揚（Ryan）結婚及懷孕消息，9月向電視台請假待產，上月中順利產下3520克兒子「小班長」，昨（21日）深夜她在臉書發文，透露日前住院開刀麻醉前，感受到前所未有的恐懼，閉上眼睛就出現小孩的臉，當場忍不住情緒爆哭，「原來他已經成為我在這世界最牽掛的人...」
娛樂中心／綜合報導
張齡予回想兒子滿月前，一向不怕開刀和麻醉的她，二度住院開刀的當下，腦中突然浮現一個念頭，「我會不會再也醒不過來？！」眼淚就止不住噴發，麻醉醫生和護理師都傻眼，自己也被自己嚇到，「原來對生死很豁達的我，害怕死亡、眷戀生命，因為我想要、也必須為這個小生命好好堅強、好好活下去。」
「原來這就是當媽媽」、「原來這就是為母則強、養兒方知父母恩」，張齡予形容那是一種很強烈的心情，比當媽前自我要求做個孝順的女兒、為爸媽身心快樂而努力的動力還要強，「這個小生命爆哭降落地球才30天，改變了我過去30年的思維」，如今只求孩子健康平安快樂，自己願意付出、割捨一切，當個不求回報的爸媽。
張齡予說：「只盼自己也能健康平安，陪在孩子身邊，陪他為了面對這個世界的挑戰做好準備，陪他走多遠是多遠，陪他多一天是一天。」網友留言：「媽媽就是這麼偉大，一切為了小朋友」、「當媽後自然什麼事都會先想到小孩」、「這就是母愛的感覺」！有人提醒「放心，會越來越嚴重」，張齡予笑回：「已經有感覺了！」