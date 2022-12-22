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看好後疫時代觀光醫療夯　醫美業者進駐士林頂級醫療園區

▲面對後疫情時代，有醫美業者選擇進駐士林官邸的頂級醫療園區，盼大力發展觀光醫療。（圖／星醫提供）
▲面對後疫情時代，有醫美業者選擇進駐士林官邸的頂級醫療園區，盼大力發展觀光醫療。（圖／星醫提供）

記者許家禎／台北報導

新冠疫情影響人們消費習慣，也讓人們更加重視自身健康與疾病預防，面對後疫情時代，有醫美業者在今年成立旗下第一間再生醫學實驗室，提供完整預防醫學及濃縮技術服務之外，現在又選擇進駐士林官邸的頂級醫療園區，一方面看準民眾對健康的要求，另一方面也看好士林區醫療產業的蓬勃，希望疫後大力發展觀光醫療。

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持續投入大健康領域的星醫美學22日於鄉林士林官邸頂級醫療園區，盛大舉辦旗下店點的開幕活動，希望一同帶動士林區醫療產業的蓬勃，並看好疫情後的觀光醫療發展，將其列為明年度集團發展重點之一，期望把用戶帶進來，讓台灣的醫療放眼國際。

星醫美學創辦人暨執行長林信一表示，台北市士林區擁有豐沛的醫療資源，有榮總、和信、振興醫院及國立陽明交通大學等，是北台灣大型醫療中心密集之處，也被視為台北市很適合發展頂級醫療產業的聚落。

林信一指出，這次選擇進駐士林官邸的頂級醫療園區，除了交通便利、環境優美外，更重要的是園區陸續會有更多醫療與科技企業進駐，期望未來有機會可以跟這些企業攜手合作，共同推動醫療發展，帶動士林區醫療產業的蓬勃。

面對後疫情時代，消費模式與產業生態不斷變化，林信一進一步表示，為滿足市場需求，包括在今年成立旗下第一間再生醫學實驗室，提供完整預防醫學及濃縮技術服務，以及推出Rooti貼心貼服務，可針對日常生活長時間動態監測，幫助及早發現健康偏移的徵兆，希望讓好的技術提早介入，不讓用戶在痛苦的狀況下才尋求醫療協助。

業者指出，士林區居民擁有高消費水準，也非常注重生活品質，除了提供在地居民專業醫美服務、治療新趨勢與正確觀念，也用心設計候診區與診間，搭配士林官邸綠意盎然的花園景色，對於容易緊張的用戶與需要高專注力的醫師相當有益，用戶能夠放鬆、感到舒適、有安全感，並透過自動報到跟可視化螢幕等科技工具導入，提供更有效率的保養體驗。



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