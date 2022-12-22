看好後疫時代觀光醫療夯　醫美業者進駐士林頂級醫療園區

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星醫美學創辦人暨執行長林信一表示，台北市士林區擁有豐沛的醫療資源，有榮總、和信、振興醫院及國立陽明交通大學等，是北台灣大型醫療中心密集之處，也被視為台北市很適合發展頂級醫療產業的聚落。
林信一指出，這次選擇進駐士林官邸的頂級醫療園區，除了交通便利、環境優美外，更重要的是園區陸續會有更多醫療與科技企業進駐，期望未來有機會可以跟這些企業攜手合作，共同推動醫療發展，帶動士林區醫療產業的蓬勃。
面對後疫情時代，消費模式與產業生態不斷變化，林信一進一步表示，為滿足市場需求，包括在今年成立旗下第一間再生醫學實驗室，提供完整預防醫學及濃縮技術服務，以及推出Rooti貼心貼服務，可針對日常生活長時間動態監測，幫助及早發現健康偏移的徵兆，希望讓好的技術提早介入，不讓用戶在痛苦的狀況下才尋求醫療協助。
業者指出，士林區居民擁有高消費水準，也非常注重生活品質，除了提供在地居民專業醫美服務、治療新趨勢與正確觀念，也用心設計候診區與診間，搭配士林官邸綠意盎然的花園景色，對於容易緊張的用戶與需要高專注力的醫師相當有益，用戶能夠放鬆、感到舒適、有安全感，並透過自動報到跟可視化螢幕等科技工具導入，提供更有效率的保養體驗。