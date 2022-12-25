2022十大西洋專輯！天王、天后強勢回歸　她最狂

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距離上一次推出專輯已經有3年的艾薇兒，終於在今年帶來她的第7張專輯《Love Sux》（愛情是個爛東西），她與饒舌歌手機關槍凱利、黑熊等人合作，本次回歸她早期的龐克風格，但卻不是懷舊，而是回歸「音樂初衷」，讓粉絲很買單，推出後空降美國告示牌200大專輯的第9名。
機關槍凱利於今年3月推出專輯《Mainstream Sellout》（主流出賣），專輯總共收錄16首歌曲，他與許多人合作，包含飛越地平線樂團、饒舌歌手小韋恩、黑熊、好萊塢巨星威爾史密斯的女兒薇落，專輯維持他一貫霸氣龐克的風格，他形容這張專輯「就像升上大學一般，你開始了解人生該背負的義務與責任，但同時也不忘怎麼享受其中。」
睽違2年，Lauv推出專輯《All 4 Nothing》（全4泡影），這張專輯不僅紀錄了近幾年急速成名後的空虛與焦慮，同時也將重新找回自信的過程，同時也有他沉浸在愛情中的感受等，內心光明面、陰暗面都赤裸呈現。
樂壇天王巨星馬龍（Post Malone）今年終於帶著專輯《Twelve Carat Toothache》（十二克拉的牙痛）回歸，他將成名後看似擁有一切，實質上卻一無所有的感受全部濃縮進其中，成為他音樂生涯中最私密的作品，也在歌曲中誠實揭露自己過去酒精成癮的問題。專輯中的歌曲《Love/Hate Letter To Alcohol》就是他寫下對酒精的愛與恨，他曾在受訪時透露：「最嚴重的時候，我曾喝到爛醉躺在地上好幾周，我想嘗試保持清醒，但嘴裡卻一直喊著根本不在現場的人的名字，希望他們能救救我。」
今年重磅回歸的還有西洋流行天后碧昂絲，足足讓歌迷等了6年，才推出專輯《Renaissance》（潮流復興），此張專輯是碧昂絲三部曲計畫中的第一部，專輯作品主要反應了她在疫情期間的精神狀態。而天后一出手，隨即讓她入圍了本屆葛萊美獎總共9項提名，除了提名「年度專輯」大獎外，也以歌曲《Break My Soul》入圍「年度唱片」與「年度歌曲」。
英國男團「1世代」（One Direction）成員之一的哈利（Harry Styles），於今年5月推出他個人第3張專輯《Harry's House》（哈利屋），本張專輯歌曲風格多樣，有放克、節奏藍調，也有他最擅長的流行搖滾。整張專輯的靈感來自於疫情爆發時，他被迫離開家鄉、遠離家人，使他意識到「家」的感覺不是從房子裡獲得，而是內在的東西，透過音樂，他想與聆聽者交流，並思考隱私權、所有權、自主權等議題。
肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）時隔5年，帶著他的嘻哈專輯《Mr. Morale & the Big Steppers》（士氣先生 & 幹大事者）回歸樂壇，他的歌曲深度與理想，讓他受封「饒舌救世主」，在創作專輯歌曲時，他好幾個沒用手機，讓他能夠與音樂好好對話，專輯探討外在與他自己的內心世界，包含跨世代創傷症候群、性別認同、假新聞、成名壓力等，其中專輯主打曲《N95》，以N95口罩為隱喻，對於那些追求高檔服飾的跟風者以及該文化的鼓吹者作了強烈批判，並攻擊「Cancel Culture」，火力全開從未改變。
麗珠（Lizzo）於今年7月推出專輯《Special》，秉持著她自信的風格，新專輯同樣注入許多正能量，讓每個聆聽者都會是帶著微笑且心情愉悅的，歌曲《Everybody's Gay》，巧妙地使用詞語「gay」，為歌曲帶出想像空間，藉由歌曲就像是在告訴大家，不需要擔心「我們不一樣」，褪下偽裝才能做回真正的自己。
波多黎各的歌手壞痞兔（Bad Bunny）今年推出新專輯《Un Verano Sin Ti》（沒有你的夏天），特別的是，這是一張西班牙文專輯。如同專輯名稱，專輯收錄了許多適合夏天歡樂風格的歌曲，壞痞兔更直言：「這是我音樂生涯中，最快樂的一張專輯了。」作品展現拉丁美洲的魅力，其中歌曲《Después de la playa》滿滿的曼波節奏，他認為這首歌曲不僅擁有道地文化，也充滿加勒比文化。