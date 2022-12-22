2023跨年倒數！全台迎曙光熱門行程一次看

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北部民眾，可到宜蘭外澳參加「東北角迎日出系列活動」，迎接東北角特有的龜山朝日，之後可到附近健行、騎自行車，身心舒暢迎新年。
中部民眾，可前往谷關、梨山參加跨年晚會，隔天還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗在海拔2千公尺迎新送舊。而日月潭跨年今年將從12月31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火，沈浸於絢爛浪漫的夜空潭影。麗寶樂園也找來巨星級卡司輪番上陣，還有摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天還可以搭乘摩天輪看日出，來趟天空之夢尋光之旅。
南部民眾，則不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟及悠揚的管絃樂，享受大自然的洗禮，在高山上許下新年新希望。或是到私房景點梅山鄉「隅夷處·耀瑞峰」朝聖，在綠毯般的茶園、青翠山巒及令人陶醉的樂聲中，擁抱第一道日出。此外，還有劍湖山世界跨年活動，將有數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火秀演出，震撼你的五感體驗。義大世界也有999秒大型立體藝術煙火，透過獨家創意設計，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火，祝福大家新年勇敢追夢，精彩奔迎2023年。
到離島迎接新年第一道日出更是難得體驗，遊客可選擇到「國境之北」的馬祖東引升旗，迎接國境曙光，昂首闊步2023，參加健行活動，沿著海岸線漫旅馬祖，留下難忘的新年回憶。
所有詳細資訊請洽相關國家風景區管理處及遊樂園網站查詢。另因活動期間遊客眾多，參加跨年及迎曙光活動期間，觀光局呼籲民眾需若自身有症狀、人潮擁擠或空氣不流通仍建議佩戴口罩，並配合各主辦單位防疫規範。同時，也提醒遊客上述活動期間適逢連假，且於半夜、清晨之間，鼓勵民眾多搭乘公共運輸或接駁車參與各項活動，並事先做好保暖禦寒準備，讓新年假期玩得開心又安心。