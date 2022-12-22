冬至必吃湯圓！必比登名店排到得分流 桂花芝麻湯圓賣翻
堪稱是10年來「最冷冬至」的今（22）天，寒冷氣溫仍澆不熄民眾應景吃湯圓的熱情！《NOWnews今日新聞》記者繼吃完66年老店「臺一牛奶大王」芝麻湯圓後，繼續來到通化夜市中的「御品元冰火湯圓」，現場同樣塞爆人潮，人多到還要分出外帶、內用2大隊伍，足見該店魅力。店家也透露，冬至當天只販售「桂花芝麻湯圓」，有冷、熱兩種可以選擇，若想吃其他口味的民眾可能要等改天囉！
記者汪睿琦/綜合報導
御品元冰火湯圓曾獲得米其林必比登推介，當初獲獎後不少網友直呼：「我不敢想像之後要排多久」，冬至勢必更難排了。超過7825萬人氣的食記網站「Nash，神之領域」曾說，台北賣酒釀湯圓的並不多，冰火湯圓味道濃香好吃，可以選花生跟麻糬各半，而且湯圓新鮮、味道更好，趁熱吃非常美味，在通化夜市、繞河夜市都有店面。
平時的御品元冰火湯圓有賣桂花芝麻／花生湯圓、酒釀芝麻／花生湯圓、酒釀加蛋芝麻／花生湯圓、桂花／酒釀綜合湯圓、酒釀加蛋綜合湯圓等9種品項，不過店家似乎考量因冬至人潮爆滿引發作業線上混亂情況，今天冬至只售賣桂花芝麻湯圓，想吃其他口味的朋友可能得等改天了。
今記者實際走訪位在通化夜市的門店，遠遠就看到門口擠滿了排隊人潮，有從各地下班的上班族特地趕來吃湯圓應景、幾位媽媽一起帶著4、5個孩子來排隊，還有小情侶受不了誘惑本來望之卻步，最後也毅然決然加入排隊隊伍。似乎怕狹窄的夜市空間動線受阻，御品元將人潮「分流」成外帶、內用2大隊伍，食客也都井然有序地排隊，開心又安全的吃湯圓。