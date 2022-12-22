小甜甜傳遭宋逸民換角 白家綺含淚：我很難過事情變這樣
白家綺今（22）日擔任環保大使，推廣環保桌遊活動，2018年她為環保團體RE-THINK拍攝公益桌曆，以關心海廢為主題，帶著肚裡的兒子斗宅潛水13米，「拍完才知道我懷孕了，醫生聽到下巴都掉了，趕快幫我照超音波。」提到新戲《幸福宅一起》小甜甜被換角，白家綺很難過事情演變成這樣，但不便多言。
記者羅凌筠/台北報導
周刊爆料小甜甜對記者吐露愷樂近況，模糊新戲焦點，遭牧師製作人宋逸民換角，白家綺眼眶含淚回應：「我當然知道這個事情，其實我很難過事情演變成這樣，我不方便在媒體上面發言，教會會在適當時機統一發言，牧師、師母一直以來用愛陪伴兄弟姊妹，這些我們都知道，我們也會陪伴牧師、師母走過這一段。」
白家綺5年前帶著家人去小琉球玩，為了潛水觀賞海龜做功課，開始關心淨灘、環保議題，她認為環保要從自身做起，讓小孩從小養成回收習慣，自備環保餐具、咖啡杯、水壺，「我們家叫外賣是帶著鍋碗瓢盆去餐廳裝火鍋湯底，快鍋很好用，一般鍋蓋的話會灑得亂七八糟。」
白家綺來自大家族，30人坐滿年夜飯餐桌，紅包一發就是6位數起跳。家有4個小孩，前夫的2個青春期女兒要回來跟白家綺住的時候，一開始溝通有摩擦，問白家綺育兒崩潰怎麼辦？她說：「不會像以前對孩子咆哮了，現在跟老公一起流淚禱告，老公抱抱安慰就沒事。」