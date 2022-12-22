亞果與東南亞最大遊艇會締結姐妹會！推頂尖海洋休憩服務
隨著國境解封，旅遊市場日漸復甦，亞果遊艇集團總經理唐玉書今(22)日宣佈，亞果與東南亞最大遊艇會Ocean Marina Yacht Club簽署合作MOU，雙方締結為姐妹會，成為亞果第二個跨國合作遊艇會，未來將持續帶領會員走出國際，體驗不同國家風情的海洋生活。
記者陳美嘉／高雄報導
唐玉書表示，自疫情在全球蔓延後，改變人們的旅行習慣，人們對遊艇旅行的興趣日益濃厚，泰國遊艇市場也一樣，2022年內已舉辦兩場遊艇展，顯現泰國在遊艇休閒產業界發展已趨成熟。面對重啟的國門，亞果遊艇集團在海洋休憩方面的硬體設施與服務面皆已超前部屬準備就緒，高雄愛河灣最新落成的亞果遊艇碼頭，成為台灣唯一最先進5G AIOT智慧碼頭，服務國內外船主全方面的停泊需求。
唐玉書指出，這次合作的Ocean Marina Yacht Club位於泰國芭達雅Jomtien沿海地區，成立於 1995 年，為東南亞最大遊艇俱樂部，擁有東南亞最大的遊艇碼頭，提供 455個浮動碼頭泊位，能夠停泊大至200英尺的超級遊艇，且碼頭仍有進一步的擴建計劃，以滿足日益增長的遊艇需求。遊艇會內擁有 51 間航海風格的客房、餐廳、酒吧、會議室以及供會員及其朋友、家人娛樂的綜合設施。透過這次的合作將提供會員走出台灣的跨國服務，除了全台聯營的經營模式，同時擁有東南亞最大遊艇會的尊榮禮遇，真正享有如大海般無邊際界限的海洋休憩生活。