專訪／聲量勝學姐！民眾黨叫賣哥江和樹　連阿北都佩服

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江和樹削邊頭的髮油抹得烏亮，低頭將鍋蓋的螺絲栓緊；27歲的大兒子江慶賢像個稱職小助理，忙著從冰箱端出泰國蝦、臘肉和雞腿塊。服務處外車馬喧囂，垃圾車音樂聲也來湊熱鬧，江和樹像沒聽見似的，對女助理說：「你好了就準備開始囉！」接著用鍋鏟將鍋底敲得鏘鏘響，露出招牌笑容朝手機鏡頭喊著：「來！各位家人好啊～～阿樹師上菜囉！」
「阿樹師上菜」是江和樹的招牌直播節目，他像叫賣哥般賣鍋子、推銷肉類加工品，所得全貼補大里人愛心廚房，「我們要籌經費啊！那麼多社區老人要吃飯」。剛當選里長的江慶賢低聲跟我說：「我爸其實沒學過煮菜，一身手藝全是從愛心廚房偷師而得。」
40分鐘後1菜5湯煮好，服務處菜香四溢，剛剛忙著直播、接訂單的助理化身吃客，吃完立馬下班閃人！江和樹說：「直播圈粉是需要功力的，我兒子還沒辦法接手，等以後我當議員，在議會也要直播！」
直播是江和樹的日常，一星期至少10次以上，競選期間加倍。他什麼事都能直播，從教「家人」如何折紙蓮花、介紹在地銅板美食、曬孫子耍寶、到海釣場抓魚、流浪貓狗救援、里民陳情的馬路坑洞水溝不通垃圾亂倒都是。他的生活有如《楚門的世界》，一舉一動被「家人」高度關注，提起直播與選舉的關連性，他講得直白：「我就是靠這個當選議員的啦！」
選前多家媒體調查六都議員候選人，江和樹網路聲量獨佔鰲頭，粉專追蹤人數7.7萬人（選後成長至8.5萬），不僅是全國第一，民眾黨第2名的美女候選人楊寶禎、第3名的「學姐」黃瀞瑩，無論粉專追蹤數、影響力分數與發文數，兩人加起來不如他一個大叔。
成立競選總部，他完全不搞排場，以線上直播方式舉行，3千多人即時收看，即使畫面晃動不已、主角動輒出框，卻沒人抱怨。都是幽靈帳號吧？擔任嘉賓的黨主席柯文哲，忍不住憂心問「你會不會虛胖啊？」他打開粉絲頁後台、亮出75%的在地粉絲數，阿北總算安心，說了句「是真的，你不是買的啦！」
早在4年前當選大里區立德里長時，江和樹就決定參選下一屆議員，他多方觀摩、學習其他政治人物，「3年多前我幫一位民眾黨立委助選，發現網路是關鍵，才成立粉絲專頁。一開始點閱很低很慘啊！一天5、60人，我忍過這個陣痛期，慢慢經營到目前8萬多人規模。 」
別人粉絲專頁一樣經營得有聲有色，卻還是落選！「我的客群不一樣，不是隨便人都可以留住粉絲，我把他們當家人」。江和樹說，一開始他找專業團隊，直播畫面經過設計，流量但低得可憐，「人家要看的是自然的我，不是包裝過的江和樹。我這人不會假掰，不高興時表情語言就看得出來，不必擔心人設破滅。」他說大家小時候都遇過一種叔叔，表面親切和藹，背地卻是另張面孔，「我不要當那種人」。
按讚和留言數不等於支持度，必須透過實體世界雙重印證。「和陌生人聊幾句、出現熟悉話題，這時我一句『你是家人齁～』就變成彼此的通關密語了。」他的IG追蹤數不多，臉書粉絲頁的黏著度卻很高，「只要有人在我的直播留言，他的朋友就會看到，基於好奇進來看看，一傳十的效果很好」。
觀眾數如何轉化成支持度與選票？江和樹說急不來，「別人看直播，不一定有按讚或留言，但你做了什麼，他都看在眼裡。」他喜歡做吃播，介紹在地銅板價店家，「有一個店主超級民進黨，店裡吊三組不同的綠營民代月曆，他後來跟我說，我這輩子不可能投給其他黨，但我老婆女兒說要投給你啦！」台東來的遊客到台中吃大麵羹，告訴店家「我們就是看江和樹直播來的」，他說「一直做下去就對了！久了以後，人家會對你改觀。」
他說自己用兩心回應家人，「真心加愛心啊！他們的留言和建議我都很重視。」江和樹的競選看板不多、選民反映廣告車太吵，他一輛都不用，卻用裝擋泥板換快篩劑的方式，讓6千多輛機車免費替他宣傳。
「我也不是一開始就成功」，他自爆4年前選里長糗事，聽說要辦社區活動才能吸引選民，江和樹每星期花錢請街頭藝人到十九甲公園表演，想吸引親子。「吹薩克斯風喔！越吹越沒人，人家嫌吵還報警！」後來他花8萬元買一組夜市常見的充氣城堡，假日免費讓孩子玩，人潮開始走出大樓，接著他善用資源，結合公部門宣傳活動辦小小阿兵哥營、小小消防員體驗營、路爸爸說故事，最轟動的大里人潑水節吸引7千多人湧入，「那次3個新人參選，我獨得52%。」
江和樹說，選舉很複雜也很簡單，「成功的人一定很認真，但認真的人不一定會成功。先別想自己怎麼贏，我們要時時想著，人家為什麼要投給你？要怎麼讓選民覺得，沒投給你會讓自己後悔，第一步就穩了。」
江和樹小檔案
台中市第13選區（大里、霧峰）直轄市議員
41歲，亞洲大學碩士
家庭：3子4孫
經歷：
台中市大里區第3屆立德里里長
前立德社區發展協會前任理事長
台中市寵物商業同業公會前任理事長
前中華民國寵物商業同業公會全國聯合會副理事長
台灣民眾黨中央委員
大里立新獅子會會長
「大里人愛心廚房」共同創辦人
台中市十九甲福德宮第8屆主委