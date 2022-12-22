黃安確診「遭傳病死」！冬至現身洩近況：還能吃就不錯了
60歲台籍藝人黃安，自從在中國長居後，時常引發爭議。近日，隨著中國疫情升溫，黃安也染疫，一度高燒到38.9度，更被網友亂傳病逝的消息，逼得他親自闢謠，而逐漸恢復健康的他，也在冬至這天PO出影片，曝光自己的近況。
娛樂中心/綜合報導
黃安今（22）日一早就貼文表示，自從確診後特別愛吃甜食，「昨天我喝了珍珠奶茶、紅牛、橙汁，吃了一碗方便麵，平時不太接觸的，甚至屬於垃圾食品的，變陽以後來者不拒」，不僅沒有再發燒，更強調「最慘烈的時刻過去了，恢復中，保持樂觀，不必太恐懼。」
直到下午，黃安再度PO出一段短片，和大家解說冬至吃餃子的緣由，也親手煮了6顆餃子來吃，他說，雖然現在胃口不好，但還能吃餃子就很不錯了。粉絲們紛紛獻上祝福，「安哥，吃餃子好啊！總比吃甜食好多了！」、「安叔身體真厲害」、「安哥狀態很不錯，祝早日轉陰。」（編輯：詹鎰睿）
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