蕾菈突PO「兩條線」宣布懷孕了！爆淚狂謝老公：一次就中
YouTube團體「反骨男孩」女成員蕾菈，因火辣的外型與身材，廣受粉絲喜愛，原本獨力撫養女兒的她，今年也順利和男友湯宇結婚，找到人生第二春，怎料今（22日）晚再度傳出喜訊，蕾菈親自對外宣布懷上第二胎，湧入大批網友爭相祝福。
娛樂中心/綜合報導
蕾菈稍早在IG丟出一張「兩條線」的驗孕棒照片，開心跟大家宣布，「沒錯！我懷孕了，這是我的二寶，將會是個兔寶寶呦！」原來蕾菈於11月16日驗到懷孕，第6週開始出現孕吐反應，「現在孕吐是非常嚴重的，醫生說這代表寶寶非常的健康，希望有安慰到我。」
蕾菈回憶，「這幾天過著孕吐、頻尿的生活，內心既開心又痛苦」，也非常感謝老公湯宇，一直陪在她身邊，「也謝謝所有給予我祝福跟鼓勵的你們！我終於懷孕了！這是我最棒的生日禮物。」
同時，蕾菈也在個人YouTube更新影片，賣關子的她先是透過比手畫腳，一一向家人、酷炫、孫生、琳妲等人報喜，而大家都是露出不敢置信的表情，也大方公開夫妻行房前後的模樣，而且「一次就中」。值得一提的是，反骨另一位成員陳語謙也已經懷孕7個月，對於反骨男孩來說喜事連發，廣受大家祝福。（編輯：詹鎰睿）