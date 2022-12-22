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2條通還藏毒！新北男拒檢逆向落跑　自撞人行道噴飛遭逮

▲許男自撞人行道，當場連人帶車噴飛遭逮。（圖／翻攝畫面）
▲許男自撞人行道，當場連人帶車噴飛遭逮。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

新北市一名許姓男子（40歲），前天（20日）晚上11時許，騎車行經板橋富山街時，因違規引起巡邏員警注意，不料許男身上藏有毒品，又加上擔心自己通緝犯身分被發現，竟猛催油門加速逃跑，最終撞上人行道自摔遭逮，警方訊後除依毒品危害防制條例將他送辦外，也針對無照駕駛、逆向等行為開出22張罰單。

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▲警方事後針對無照駕駛、逆向等行為對許男開出22張罰單。（圖／翻攝畫面）
▲警方事後針對無照駕駛、逆向等行為對許男開出22張罰單。（圖／翻攝畫面）
據了解，許男本身為傷害、侵占通緝犯，前天在路上遭攔查後，隨即加速逃跑，過程中還多次逆向行駛，企圖躲避警方追緝，直至行駛到文化路1段，才因不慎撞上人行道，當場連人帶車噴飛被逮捕。

▲許男一路逃跑，直到撞上人行道自摔才被逮捕。（圖／翻攝畫面）
▲許男一路逃跑，直到撞上人行道自摔才被逮捕。（圖／翻攝畫面）
警方表示，許男身上搜出1包海洛因、2包安非他命，訊後已依違反毒品危害防制條例、公共危險罪、侵占通緝及傷害通緝，將其移送偵辦，另外也針對無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛等行為，開出22張罰單，合計共處新台幣31800元罰緩。（編輯：陳苾暐）

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