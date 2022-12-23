專訪／15歲當爸21歲坐牢　民眾黨江和樹進校園被喊偶像

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別人是久病成良醫，江和樹是法院跑多了，法律也略懂略懂。他14歲開白牌計程車，不曾被警察抓過；15歲當爸，小女友的爸媽沒告他；21歲卻因《檢肅流氓條例》坐牢71天，之後還有詐保案、盜版光碟案、幽靈人口案，這次被對手檢舉用快篩劑賄選，20幾年來官司纏身紀錄輝煌。
但是，他一項前科都沒有！
「法律不能冤枉人，不能隨便指控就入罪，要有犯意啊」、「我後來申請冤獄賠償，賠了21萬3千元，人家說這種錢會招衰運，便訂了2萬多顆素粽，大甲媽遶境時送給信眾吃。」接著又補充「20幾年前一顆才10塊錢，霧峰肉粽嫂很有名，讚的啦！」他經常宣傳在地美食，連回憶當年「籠仔內」經驗，也忍不住推銷。
「我的家庭很複雜，我爸49歲才生我，我和他小孩、我媽小孩都住在一起，從小打架鬧事，但距離『大尾』還很遠，反而是同父異母的哥哥、當鄉代的表哥比較像（兄弟），但人家就弄了10幾個未成年的來指控我、衝業績啊！」
別人眼裡難以啟齒的污點，他卻侃侃而談，還說若沒那次劫數，現在不知變何模樣。當年21歲的他已是兩個孩子的爸，在大里圖書館當替代役男，莫名其妙被依《檢肅流氓條例》逮捕，一審有罪等著後送台東岩灣，「幸好我生命中出現好幾位貴人，周館長和她老公陳先生是其中一對。」
說來也巧，圖書館長的先生就在台中看守所服務，他見我一臉不可置信，說「真的啦！他們都退休了，這次有投給我，下個月電視台要訪問我和他們的故事。」他說周館長一直對老公洗腦：「江和樹不可能是流氓、流氓掃廁所不可能那麼乾淨！」除了幾年前過世的媽媽，生命中的任何傷痛，江和樹都能講得活靈活現，甚至帶點滑稽，「是不是像吳樂天？會讓人想聽下去齁！」
就因館長特別叮嚀老公「不能讓別人帶壞他」，江和樹羈押期間獨享個人房，只吃飯和放風遇得到「同學」，「都是沒有明天的人，他們會跟我說『記得不要當流氓，如果能重來，我甘願當卒仔』。」
「我媽和老婆每天來面會、哭不停。有天陳主管把我叫過去，問『你希望你兒子以後是什麼樣子？』我答：『當法官當律師、做個有用的人啊！』他卻說：『除非你繼續關、老婆改嫁、換別人栽培你兒子』。」
他滿肚子不服氣，主管接著說：「我在這裡看到你，代表你爸媽給你的教育，就讓你出現在這裡，以後你的小朋友也會像你這樣到這裡來，你聽得懂嗎？」這番「階級複製」的口語版嚇壞了他，「那些話點醒了我，如果能出去，要怎麼教育我的孩子？」案子戲劇性的被發回更審、罪證不足獲釋，他說：「感謝這71天，我在『培德專科』上了最好的人生課程。」
他兒子沒當法官律師，卻變成政二代，27歲接下老爸棒子高票當選里長，「老大雖然不是很會讀書，但從小懂事勤快，我向里民宣傳：『他的手機封面不是老婆，是過世的阿嬤合照，這樣孝順的年輕人可以支持啦！』」
江和樹說，自己創辦愛心廚房免費供餐，是因媽媽的遺言。「她洗腎胃口很差，我和兒子帶她到社區和老人共餐，心情愉快就能多吃點。我選上社區理事長還沒就任，她就過世了，臨終前交代『你要煮給別人吃喔！』父子倆答應了她才閤眼。」江和樹守著對媽媽的承諾，一做就是6、7年，「大里人愛心廚房」全是義工，每星期6天提供愛心餐給200多位弱勢者與老人。
訪問時，一名國中生拿著一袋蘿蔔默默放在服務處地上，連招呼都沒打就離去，江和樹瞄了一眼對我解釋：「那是賣菜的兒子啦！市場賣剩的就送過來給我們，我們的『家人』都很有愛心。」
出身底層，他很能同理中下階層的辛苦，以及平民百姓和公部門交手碰壁、被打官腔的不滿，更懂得民氣可用。馬路坑洞久沒人補，別的里長得透過管道拜託關照，他開直播點出癥結「這附近沒住家、沒票啦！政府舖路不是為百姓，是為了選票，市長你這樣對嗎？盧秀燕你看看你看看，現場又摔一個啦！摔到沒命也沒人管。」網友氣得留言大罵、市府官員親自打電話向江里長說明，一個禮拜神速修好，他再次開直播，大讚「選這個媽媽市長真不錯、有在做事情」，他說：「我們的目的是解決問題，人家已經做好，再追殺沒意思啦！」
里民後巷水溝不通，政府說私人物業無法處理，他乾脆自己來！連手套都沒戴就徒手挖污泥、滿身髒臭還不忘直播向「家人」傳授清淤技巧。「不要喊口號，做就對了！人民要的其實很簡單。我當里長就是把老人顧好、社區孩子照顧好、里民的疑難雜症解決掉。」
仗義每多屠狗輩，讀書人嫌他滿身江湖味、嘲諷民眾黨「素質堪憂」，社區老人卻讚他比自家子女孝順；網友嫌棄他像宮廟8+9，居然敢說要送四叉貓紙紮屋，里民卻看到他在大街小巷為貓狗收屍，還會蹲下來對已死的毛孩說話、叮嚀牠好好投胎。
「我對選民服務的要求，要做到讓選民覺得沒投票給我，對不起他自己。」透過直播，江和樹擁有一群鐵粉，在台中走到哪都有人喊他名字，「我到選區國中小參加活動，孩子們會在旁邊偷偷起鬨，小聲喊著『欵是江和樹耶！』『喂你偶像來啦！』連到幼稚園都有小朋友拉我衣角，奶音喊著江和樹江和樹。」
他眼角掩不住得意，曾在看守所偷偷落淚的21歲小爸爸，當年想像不到20年後，人生路竟有如此戲劇性的轉折。