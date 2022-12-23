專訪／四叉貓小商人弄不倒他　江和樹：爆料線民就是我

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「那次嗆聲之後，我從別人眼中的討厭鬼，變成民眾黨內的偶像。」江和樹講的是今年10月蔡壁如因論文抄襲事件閃辭立委，民眾黨同志手足無措之際，他第一時間開直播嗆網紅四叉貓。
在這之前，江和樹和四叉貓交手多次，一開始是今年2月，四叉貓臉書挖苦江和樹在喪家禮簿貼紙卡，他開直播大罵超過一小時，說要送四叉貓蓮花塔、紙紮屋，後來影片下架道歉。之後四叉貓再爆他曾被流氓管訓、老婆有幽靈人口前科、爸爸賣過盜版光碟；網紅小商人隨後加碼爆料，江和樹曾涉嫌詐保不起訴。
我問：「四叉貓聯手小商人都弄不倒你，莫非真是九命怪貓一隻？」他卻丟出爆炸性答案：「當然啊！爆料者就是我本人，不然他哪來這麼多陳年資料？」
江和樹說，自己費盡氣力才獲民眾黨提名，「我是最不像民眾黨的候選人，我知道很多人背地說我不夠格」。黨內受訓時，市黨部代理主委、東海政治系兼任講師郭達鴻曾提醒「一個候選人最脆弱的點，他自己最清楚，但通常不敢講」，他回家想了很久，認為自己的問題得靠自己引爆。
他出身低、不像別人走形象路線、是一百分的候選人，「支持江和樹的人，會知道江和樹不完美，但在公共領域服務時，我很努力讓別人看得起，甚至做到讓人尊重」。他透露自己用禮儀社業者名義，匿名向四叉貓爆料貼紙卡一事，「他有興趣、流量衝出來、我直播回應了，一堆朋友跑來勸：『你不要招惹他啦！』接下來換幽靈人口上場。」
根據江和樹說法，他曾從事勞力仲介，很多臨時工因離鄉背井，收不到罰單或法院通知，莫名其妙成了通緝犯。「我讓他們寄戶口在我這兒，人數最多時有70幾人，選里長時有對夫婦正要遷進來，我老婆隨口請他們支持我，就這樣被檢舉了。」他說，這些陳年往事地方上都知道，「若要講法律，我老婆沒犯意、那些人後來沒投票，就沒犯罪事實。局外人關心的是選舉公平性，但只有艱苦人才能體會，那種有家歸不得還被當壞人的痛苦。」
他一再自爆試水溫，網友在批踢踢黑特版譏嘲，「家人」卻在臉書力挺，「我確定自己沒掉粉，繼續丟牽扯到同父異母哥哥詐保案的事，不知為何四叉貓沒反應，朋友幫我丟給小商人，小商人就跟著打了。」
江和樹說，他年輕時從夜市擺攤起家，賣過童裝、宰過禽畜、還開貨車賣燒雞，後來靠賣手機配材賺到第一桶金。「夫妻倆一台歐兜邁衝來衝去，經常犁田摔破頭很正常，幸好我們有報案、坐過救護車，足以向檢察官證明不是假車禍。」
這些往事多在1、20年前，「當時網路不很發達，那些事我自己最清楚」。四叉貓爆料事件是今年2月中旬，但早在今年1月剛被提名，就有網友在黑特版貼出民眾黨群組對話，嘲笑他在黨內爭寵，還自稱「我的網路聲量是最高的」、且提及他涉及幽靈人口，還貼出判決文，和江和樹自稱當四叉貓「藏鏡人」的時間出現落差，讓他的自爆說法多了幾分懸疑。
黨內批評他老是強調柯文哲選上總統是第一要務、「言必稱柯文哲」的習慣很噁心，江和樹卻說自己若沒「跟對人」，不可能選上議員。他從年輕時便和爸媽每年在大甲媽遶境期間擺攤送吃食，2013年結識正要參選台北市長、徒步行腳的柯文哲。當時江和樹已有從政念頭，但父母都是死忠的民進黨追隨者，他很清楚自己在大黨裡沒有出頭機會。「2018年的行腳再遇到，阿北說他要成立一個黨，劈頭就問『阿你怎麼不選里長？』」
後來他真的參選了，3個候選人中獨得52%支持，任內付出也受里民肯定，今年初出現在民眾黨第一波提名名單，衝突感就出現了！一整排「白色力量黨標準青年」中，身為中央委員的他，江湖氣格格不入，「我知道（黨內）很多人一直不喜歡我，我是最不像民眾黨的候選人」。尤其中二立委選舉期間，他主動表態挺國民黨的顏寬恒，雖然賺到顏寬恒的感動，也被批評「黑道挺黑道」，連他15歲當爸、38歲當阿公也被嘲諷「果然有顏家風格」。
江和樹被視為民眾黨的負數，直到蔡壁如因論文涉嫌抄襲遭撤銷學位、閃辭立委止血，四叉貓狂酸民眾黨、罵柯文哲雙標，阿北鐵粉江和樹再也不能忍：「四叉貓欺負阿北太多次，我就開直播跟他拚了！我們民眾黨就是缺乏敢出去嗆的，大家都太溫和有禮了。」罵他可以，罵他的偶像柯文哲萬萬不行！終於有機會為阿北出口惡氣，江和樹至今引以為傲：「那次戰完，我變成英雄！」