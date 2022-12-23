專訪／搶「送死」打響名氣　江和樹現象成民眾黨教材

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▲江和樹在臉書直播，教「家人」如何折紙蓮花。（圖／翻攝江和樹臉書，2022.12.23）

▲主動在靈前奉上紙紮屋表心意，已成江和樹的個人特色。（圖／翻攝江和樹臉書，2022.12.23）

▲九品蓮花塔非常費工，每個都是折紙者的心意。（圖／記者顏幸如攝，2022.12.23）

▲江和樹撞歪殯儀館防撞桿，竟被高價索賠！他帶著工具親自修理。（圖／翻攝江和樹臉書，2022.12.23）

▲被江和樹收屍的流浪貓，往生之路有著和家中寵物一般的禮遇。（圖／翻攝江和樹臉書，2022.12.23）

▲江和樹直播到一半，鄰居聞香而來，等著當吃客。（圖／記者顏幸如攝，2022.12.23）

▲郭達鴻認為，沒幾個政治人物能像江和樹這般蹲得下去，願意親手為毛孩收屍。（圖／翻攝江和樹臉書，2022.12.23）

▲柯文哲認為，大里人愛心廚房的志工們累積口碑，就是江和樹打陸戰最好的組織成員。（圖／翻攝江和樹臉書，2022.12.23）