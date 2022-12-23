專訪／搶「送死」打響名氣　江和樹現象成民眾黨教材

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別以為江和樹只打空戰，地方民眾對他印象最深的，除了大里人愛心廚房，就是「專業送行者」的身份，他不只親自送蓮花塔、紙紮屋給喪家，還為路死流浪貓狗收屍唸大悲咒，別的政治人物晚上忙著交際應酬拓展人脈，他卻守著殯儀館送暖。
「很多理想化的人不屑跑婚喪喜慶，但諷刺的是，這一塊的票很牢固，你沒當選，滿腹理想有什麼用？」
採訪過程中，他不斷冒出「和樹金句」。當選議員後的星期一，江和樹早上8點多就到喪家祭拜，往生者兒子燃香大聲敬告亡父：「爸，你死不到24小時，我投的江和樹就來拜你，媽和妹妹選的那些人，還不知道在哪裡啦！」選後激情猶在，當下的他內心在偷笑。
「你發名片、發飲料沒有用，人家知道你要選舉，來蹭熱度反而更討厭，要有實質的幫助，才能讓人感動。」
他從手機配件起家、目前經營連鎖寵物用品店，財富是最厚實的底氣，幫他累積強大自信，自稱是「天生的生意仔囝」。江和樹用做生意的嗅覺在靈堂前找靈感，請人設計九品蓮花塔，由「家人」義務折大悲咒紙蓮花，裝滿一箱就寄到服務處「積德」；紙紮屋的素材是淘寶買的，方便單親和弱勢者在家裡做手工補貼家用。「別小看這些小東西，成品市價得上千元，貴得很！」
「不要怕別人抄襲，有被利用價值代表你做得成功。一個人沒才能沒想法，才會擔心被模仿，要永遠創新才能吸引到人。」
家有變故，很多人顧不上喪儀細節，「我跑喪家時送上蓮花塔、紙紮屋，邊上香邊敬告亡者，這些物品的意義，其實也在告訴遺屬，該如何供在靈前、告別式後火化給先人，還附『給家屬的一封信』，提醒寫上名字才不會被『搶走』」。一直到儀式結束前，「江和樹」這3字會出現在靈堂最顯眼位置，拈香者一抬頭就看到。他的創意吸引不同黨派民代效尤，「我們又不同選區，你幹嘛去擋對方？」也透露自己招牌的「靈前小物」，將在上任後全面進化。
「人成功了，你說什麼人家都聽得下去；在你什麼都不是的時候，你講的話別人就是會聽不懂。」
他只擔任1屆里長就拿下選區第2高票，以15198票當選民眾黨唯一的台中市議員。選贏只高興一夜，第二天晚上照樣蹲殯儀館，「很多民代晚上不去這種地方，其實晚上在地人才多咧！家屬得為亡者做七啊！」苦牢都蹲過了，晚上的殯儀館有什麼好怕？前陣子他在殯儀館撞歪停車場防撞桿，被工作人員索賠一萬五，氣得開直播大罵「刣肉場」、「土匪搶錢」，事後帶工具去修理，還順便把旁邊可能淪為陷阱的螺絲釘也修好，殯儀館長跑出來向新科議員既道歉又道謝，臉書再創一波高流量、媒體爭相報導，網友也跟著實境過程讚聲「真爽」、「阿樹好樣的」！
「造橋舖路爭取建設本就是政治人物該做的，不然選他們做什麼？路邊看到死狗死貓，你們會馬上想到江和樹，這就是我的價值。」
江和樹是台中市寵物商業公會理事長，投入週邊商品業前，靠繁殖名犬先賺一波，很早便發現台灣寵物商機，以及人與陪伴動物間，相互依存的深厚情感，這位現任里長處理貓狗屍體，不是運上垃圾車而已，而是親自放入紙箱、連同大悲咒蓮花、往生被一起送往合作的寵物火化場誦經。
「網路會讓你成功也會讓你失敗、很快成長也能很快不見，但只要有愛心光環、真正為百姓做事情，就是對的路。」
他收屍收到名氣響亮，「最多一天收11隻，農曆年時收7隻，沒人會跟我搶。曾有清潔隊員要收貓狗屍體被阻止，路邊阿桑大喊『那是江和樹的！人家有誦經你們都沒有！』」幫貓狗收屍當然也是直播的一部份，網友嫌他粗俗愛作秀，「家人」卻讚他尊重生命愛心滿溢。
「失敗的人我看太多啦！我常跟支持者說，別人不願做的事讓我來做，這才叫做事。」
他今年42歲，即將就任台中市議員，不僅是民眾黨中央委員，更可能是下一屆民眾黨台中市黨部主委，成功經驗曾被黨主席柯文哲形容「可以當民眾黨的範本」，力邀他在相關會議、線上講座分享。有些人私下嗤之以鼻，稱他是低端人口，江和樹說，他都知道。
「人民不想再聽華麗的政見、百姓對大建設無感。你把自己做的事講出一個故事，大家會想了解、會想去聽。」
「台灣民眾黨是最不像政黨的政黨，大家融合在一起，基於理念也好、借殼上市也罷，這個黨願意栽培年輕人、讓你不用花很多錢就有機會踏上政治舞台。」江和樹說：「還是有很多人不喜歡我，未來甚至會氣到走人，但沒關係！我會讓大家發現我的價值。」
「王世堅是很好的案例，有婚外情照樣第一高票，他的團隊很強，是我未來要學習的對象。」
東海大學政治系兼任講師、民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻在九合一大選後，分析所謂的「江和樹現象」，「江和樹這個品牌很不民眾黨！民眾黨的品牌可能是溫雅的、學經歷漂亮的，他卻有草莽性格、葷素不忌，不是大家所想的標準青年。」
郭達鴻坦言，今年初評選提名人選時，確實經過一番「熱烈討論」，「有人提不好的過去，但這4年他的確做得很不錯，正因來自基層、服務到位，他接地氣、個人特質強，容易被看見。」
郭達鴻指出，江和樹很多經驗值得從政同志學習，即使被批評作秀，他的愛心廚房可以一做6、7年從不間斷；當其他人大談寵物公園願景、秀家裡的毛小孩搶選票，他蹲在地上為血肉模糊的貓狗收尾，「有幾個候選人做得到？我個人非常佩服」。
民眾黨從不缺素人候選人，郭達鴻形容：「理想性很高、接地氣不足，每個人都想靠空氣票，但實戰時藍綠兩黨勢必聯手擠壓空間，候選人必須有陸戰實力，平常誰有耕耘組織與基層，馬上高下立判！」縱使江和樹從底層上來，缺乏系統理念，「但他很努力學，不刻意包裝形象、呈現真實的自己，在多席次選舉時，選民不會以太高標準看待，這也是他脫穎而出的原因」。
郭達鴻補充說，很多民代選一次就休息3年，其他人至少在選後休息幾天，但當選第2天江和樹就辦親子活動了。人說勤能補拙，「藍綠現任議員沒一個比他勤快！他不斷的學習與分享，一直累積能量把握機會。」
「我人生已經走一半，這條政治路規劃走到60歲，之後就要退休啦！」
議員選區在大里霧峰，卻跑到太平受理垃圾亂倒的投訴，邊直播邊強調「我沒有要選立委喔」！江和樹說會把這屆做好做滿，「接下來怎麼走，我心裡有規劃啦！」
不同於其他新人，江和樹總是做了再說，不懂的領域先模仿，被罵抄襲就道歉、「修正重來就好，這沒什麼！」不斷鋤錯也像他跌跌撞撞的人生路。支持者欣賞他的簡單直白、討厭的人嫌他粗俗，但政治並不專屬精英族群，從社會底層出身的他，為「不想被政治操控，卻也沒本事操控政府」的凡夫俗子，開闢了一條政治情緒疏洪道。