高球／泰國冠軍神準 首回合暫居領先

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台豐球場天氣晴朗，不過速度達11的快速果嶺讓選手們吃足苦頭，成為賽史上最快速果嶺，加上風勢較大，所以首回合只有11位打出紅字成績。
暫時單獨領先的蘇提帕今天抓五鳥及一個「雙柏忌」，他說他的開球及推桿很好，除了第14洞開球失誤，成為遺失球（Lost Ball）吞下雙柏忌以外，其他都成功打上球道，且推桿很好，不少20呎內的小鳥或救帕都能推進洞。首次參賽的他說：「今天下午的狀況很難，打出這樣的成績很滿意了。」
29歲的他，於2016年轉職業，前幾年都在打泰巡賽，今年開始打ADT，至今已奪下三冠，因此八月就取得亞巡賽資格，至今已打了幾場；他提及，今年贏得三場勝利，是他始料非及，很意外，主要是發揮很穩定，越打越好，越有信心。「不過亞巡賽不好打，競爭很激烈，」但是目前他已取得明年亞巡賽的參賽資格，他已很滿足，對這場比賽持著平常心。
而暫居第二的李玠柏拿下去年的台豐公開賽冠軍，今天抓六鳥一柏忌及一個「三柏忌」，他說今天推桿不錯，十八洞26推，鐵桿也表現好，成功打上果嶺有13個洞，而且打上果嶺的位置都是他喜歡的點，唯獨開球不太理想。
他在四桿的第6洞，開球歪到直接進入樹林中，接桿也沒有打好，再加上三推，苦吞「三柏忌」，其他有兩洞第10與第18洞都是24呎長推桿抓鳥，其他不少洞都是採取策略成功，打在果嶺前，以切桿切靠近洞口，多是6呎內推桿，成功抓鳥。
他表示，今天下午風大，果嶺速度快，與以往的狀況都不一樣，只求穩定打好即可，不敢太積極的進攻。
而目前亞巡排名第六最佳的我國好手詹世昌一鷹四鳥五柏忌，他說：「今天一直被果嶺折磨，是我參加台豐賽最煎熬的一天；果嶺太快了，加上風勢強勁，推桿力道非常難拿捏，」前九洞小鳥及柏忌各三，賺到又花掉，後九洞先花掉兩桿，幸好最後三洞賺進三桿，第16洞及第17洞分別是10碼及20碼直接切進洞，各抓鳥獵鷹，「大補血！」
他今天29推，有兩洞第3及第7洞都出現三推吞下柏忌。他表示推桿常會被強風影響，一不小心就被吹得老遠，尤其是下坡球。
俞俊安是首位參加這項賽事的台灣美巡現役好手，今年24歲，世界排名第188，是目前世界排名最佳的台灣選手，今天抓三鳥二柏忌，表現平穩。
他說，整體來說還算穩定，今天的果嶺不好推，加上風，變數很大，推桿有很多機會沒推進，表現不盡理想，開球丶第二桿與短桿還算穩定，希望明天上午自己在果嶺的表現會比較順利，風不要那麼大，可以打出更好成績。
2020年台豐公開賽冠軍洪健堯也有兩洞第7及第14洞三推，另有小鳥及老鷹各一，他在第18洞五桿洞，兩桿打上果嶺，留下21呎下坡推桿，本來不敢想會推進，沒想到一推獵下老鷹，原本藍字成績馬上轉紅。
他指出今天自己表現還可以，球場有一定的難度，只能採穩紮穩打，一桿一桿打，由於亞巡賽程已經結束，因此參加此賽沒有太大壓力，平平穩穩盡力打。
今天也出現兩個三推的陳威勝，雖然十八洞31推，不過成功打上果嶺有14個洞，前九洞鐵桿很好，打得保守，打上果嶺的落點都能放在上坡推桿處，有三鳥一柏忌；但後九洞狀況比較多，不過以第17洞五桿洞第三桿切過頭，第四桿才打上果嶺，留下一個24呎長推，結果救帕成功，是今日代表作。
首度參賽的陳威勝說，一下場確實感受到不同的比賽氛圍，很多外籍選手及觀眾，會有點緊張，前幾洞都未進入狀況，後來才漸入佳境，靠基本功與專注力，盡力打出不錯的球。
謝繼賢打出71桿，自認是滿分的表現，因為開球與鐵桿都出現很多失誤，卻都被切桿與推桿一一化解，今天24推，可算是今日推桿最佳，「自己都不敢想在這麼快的果嶺上，還可以出現這麼少的推桿數，今天全靠推桿！」
他指出，第七洞一記12呎下坡推桿抓鳥及第三洞五桿洞第三桿拉到左邊，第四桿切上果嶺，一記12呎上坡推桿進洞，成功救帕，都是今天最佳表現。
這項比賽共四回合七十二洞，總獎金為美金20萬元（約合新台幣600萬元），為今年ADT年度16站中獎金最高的兩場比賽之一，也是今年度ADT與台巡賽的封關賽，冠軍選手可獨得美金3.5萬元（約合新台幣105萬元），共有12個國家120位好手參賽角逐冠軍獎杯；同時並爭取年度總獎金排名前十，以取得明年亞巡賽的參賽資格。
這是台豐ADT七屆以來首次將總獎金自16萬美元提高至20萬美元。
這項比賽主辦單位為台豐球場，協辦單位為TPGA與ADT，亞軍獎金為2.3萬美元，第三名可得1.4萬美元。這項比賽是今年台巡賽唯一ADT賽事。
這場比賽自2019年結束後，因為全球疫情關係，雖然台灣的高球賽因為防疫政策得宜，仍可以照常舉辦，但是因外籍選手入境隔離措施較繁複，因此2020及2021連續兩年，台豐ADT暫時停辦，但是台豐球場董事長林伯實這兩年仍然連續舉辦台豐男子公開賽。
本屆參賽包括63位外籍選手丶54位國內職業選手與3位業餘球員；來自12國包括澳洲丶英國丶印尼丶日本丶韓國丶馬來西亞丶菲律賓丶新加坡丶瑞典丶泰國丶美國及我國。明天兩回合後取成績優者前50名球員晉級後兩回合決賽。