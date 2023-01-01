獨／「冰友」是新一代抓猴神器？官方教你「這樣」更好用
被網友封為抓猴神器的App「Zenly(暱稱：冰棒)」，因具備強大的即時定位功能，吸引一票死忠用戶，可惜的是，日前已經確定今年就要終止服務，愛用者開始急著尋找新一代的替代產品。由台灣工程師自製的「冰友」App橫空出世，目前占據雙平台社交App排行榜冠軍，更是在App名稱直接打上「接棒冰棒」，果然吸引大票粉絲買單，1個月就有超過80萬的下載量。網友對於「冰友」也有著高度期待，像是「希望像冰棒一樣即時更新定位」，至於會成為新一代的抓猴神器嗎？《NOWnews今日新聞》獨家專訪「冰友」開發團隊、同時也是MixerBox台灣市場負責人劉家懿，她強調：「當初產品定位沒有這樣的（抓猴）性質啦！其實靠著精準定位，可以有更多元的用提，善用冰友可以讓大家生活更方便！」
記者周淑萍/綜合報導
「冰友」是一款可以紀錄與創建個人專屬社交地圖的定位 App，自家的App被外界認為是新一代的「抓猴神奇」，冰友同時也是MixerBox台灣市場負責人劉家懿回應強調，其實很多產品都能幫助用戶查看定位，但真的很不想被定位，其實也有很多方法，「說冰友是神器，其實也是防君子不防小人，當初產品定位並沒這樣的性質。」但她也緩頰說，可能「捉猴」比較能吸引民眾關注。
冰友持續壯大中，若返回去看冰棒的黏著力高在於有快速且精準的定位，有網友就用來和朋友環島使用，可以即時知道對方的位置，也能因此調配速度。對於夫妻之間的工作分配也更加容易，像是可以知道對方可能還卡在辦公司是無法接送小孩，另一半就能即時出發，不會讓孩子等不到家長。
可以定位的產品真的不止冰棒、冰友，以Apple來說，AirTag也具有定位功能，且只要周遭有iPhone 就能協助定位，此外，iPhone 內建的「尋找」增加聯絡人帳號，就能定位對方位置。Google也有時間軸可以查找。真的要找「貓膩」其實很多小細節都能發現。