TLPGA年終封關大賽　旅美名將李旻飆出65桿

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第二輪比賽一開始吳佳晏承續首日火熱的手感，第二與第三洞連續進帳博蒂，領先優勢一度擴大為五桿；不過隨後在第六洞因為推桿未進，吞下這場比賽個人第一記柏忌。這記柏忌顯然打亂了她的節奏，隨後在第15洞第二桿打過頭，切球過洞後兩推才進洞，再吞一記柏忌；反觀明年將進軍LPGA的侯羽桑趁對手出現狀況加緊反攻，第八到第十二洞五洞內射下四鳥，Par 3的第十六洞開球漂亮放到旗竿旁，順利再賺一桿，總桿也來到-10，追平了開賽以來一路獨走的吳佳晏。
所幸去年台巡賽賞金后吳佳晏最後兩洞穩住腳步，靠精準的鐵桿連續推進兩記短博蒂推桿，再度取得兩桿的領先優勢。整天沒有出現柏忌的侯羽桑表現可圈可點，總計抓下了六隻小鳥，總桿提升為134桿(-10)，將落後的差距從出發時的3桿，縮為2桿。 吳佳晏表示，第6洞的柏忌與第十一洞的博蒂推桿未進，讓她覺得推桿節奏不再那麼順，「還好我沉住氣一直等，最後終於再讓我等到兩隻小鳥。」
吳佳晏本月13日才兼程從日本返台，因此沒有參加上週的比賽，這場比賽是她返國的首戰。對於明天的決賽，吳佳晏直率地表示：「我會做好自己該做的，該拿博蒂，自然就會博蒂！」
侯羽桑表示自己已經很久沒有跟業餘時代常一起練球的吳佳晏同組揮桿，因此感覺很開心。她說：「第十與第十一洞的長推進洞射鳥，給我很大的信心。可惜的是第十七洞(博蒂)推桿沒有把握住，但其它整體表現都還不錯。」
楊斐茜則擊出全場最佳的65桿，不但打破個人單回合比賽的最低桿紀錄，總桿也來到137桿，與今天繳出66桿的前年台灣大哥大女子公開賽冠軍錢珮芸並列第三。
上週楊斐茜在緯創公開賽第一回合意外打出個人歷來比賽最差成績，並直接被淘汰出局；今天她表現判若兩人，不但全天bogey-free，更進帳7隻小鳥，她指出：「今天開球梯台擺得滿前面，加上天氣很好，滿有利於抓鳥，我一出發就告訴自己要跟球場比賽。」
旅美的Money昨天鐵桿稍稍失常，沒有能為自己創造太多的抓鳥機會，今天她的鐵桿終於順利發揮，最後靠7鳥、1柏忌，以66桿作收。她說：「我今天推桿也比較果決，刻意不要讓自己想太多。」
首日只打出73桿的李旻今天勢如破竹，發揮能所不能的表現，整天一共射下追平個人歷來最多的八隻小鳥、只出現一記柏忌，最後擊出65桿佳績，總桿138桿與洪玉霖並列第五。李旻這場比賽賽前並沒有下場練習，因此表示首日比賽果嶺推桿有些不適應，但今天就比較好一些。今日創下的單輪65桿，是李旻繼2016年TLPGA公開賽，靠兩隻老鷹擊出驚人的64桿封后的次佳成績。
談到老鷹，Eagle Hsu徐薇淩奮力搶攻，全天進帳的四記博蒂中有三隻小鳥都出現在五桿長洞，最後以68桿收尾，總桿來到139桿，與今年多次屈居第二的「宜蘭球后」石澄璇並列第七。徐薇淩表示，天氣絕佳，果嶺也會停球，她長洞第二桿都拿出三號木桿來拼老鷹，最後雖然沒能如願射鷹，但也進帳三隻小鳥，「希望明天三號木能再準一些！」
2022台灣大哥大女子公開賽完成兩回合36洞比賽後，取並列53名的選手晉級今天的最後一輪決賽，領先組吳佳晏、侯羽桑及楊斐茜預計8:40從第一洞開球；全力挑戰這場比賽首二冠的李旻與徐薇淩，則將在08:30與08:20出發。