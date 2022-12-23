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今晨寒流發威3.9°C！全台「凍番薯」19縣市低溫特報　

▲中央氣象局表示，今（23）日受寒流及輻射冷卻影響，今日至25日，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局表示，今（23）日受寒流及輻射冷卻影響，今日至25日，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

中央氣象局表示，今（23）日受寒流及輻射冷卻影響，清晨除了台東、澎湖之外，全台都有出現局部10度以下低溫的機率，今晨最低溫在苗栗縣的3.9度；到了白天，北台灣氣溫仍然偏低，高溫不超過15度，其中桃園以北局部地區高溫不超過12度，整天偏冷，而中南部、花東地區白天高溫16至21度，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化；今天各地天氣大多為晴到多雲，只有花東及恆春半島有零星短暫雨，屬於乾冷的天氣。

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氣象局針對全台19縣市發佈低溫特報，今日至25日，寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，苗栗以北、彰化至嘉義及南投有持續10度左右或6以下氣溫發生的機率，新竹市、臺中市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲氣象局針對全台19縣市發佈低溫特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局針對全台19縣市發佈低溫特報。（圖／中央氣象局）
週六、下週日寒流及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大；由於此波冷空氣性質偏乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區、恆春半島有零星短暫雨；週六、下週日清晨低溫在中部以北及宜蘭只有7至10度，其他地區也只有10至14度，輻射冷卻影響局部溫度會再更低一些，請大家務必做好防寒工作。

下週一、下週二寒流逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，不過各地早晚氣溫仍偏低，中南部日夜溫差依舊偏大；水氣不多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。

下週三東北季風增強，下週四東北季風影響，北部、東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫大，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲今日至25日，受寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷。（圖／中央氣象局）
▲今日至25日，受寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣非常寒冷。（圖／中央氣象局）
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週一清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今日各地區平地氣溫：北部5至17度，中部6至22度，南部7至24度，東部9至22度。

吳德榮指出，下週一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下週二、三西半部晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。最新模式模擬顯示，下週四起受另一波「東北季風」等級的弱冷空氣影響，轉為北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼的天氣型態。（編輯：倪浩軒）

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