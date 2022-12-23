今晨寒流發威3.9°C！全台「凍番薯」19縣市低溫特報　

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週六、下週日寒流及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，中南部日夜溫差大；由於此波冷空氣性質偏乾，各地大多為晴到多雲，僅花、東地區、恆春半島有零星短暫雨；週六、下週日清晨低溫在中部以北及宜蘭只有7至10度，其他地區也只有10至14度，輻射冷卻影響局部溫度會再更低一些，請大家務必做好防寒工作。
下週一、下週二寒流逐漸減弱，白天氣溫逐漸回升，不過各地早晚氣溫仍偏低，中南部日夜溫差依舊偏大；水氣不多，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。
下週三東北季風增強，下週四東北季風影響，北部、東半部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫大，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週一清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今日各地區平地氣溫：北部5至17度，中部6至22度，南部7至24度，東部9至22度。
吳德榮指出，下週一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下週二、三西半部晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。最新模式模擬顯示，下週四起受另一波「東北季風」等級的弱冷空氣影響，轉為北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼的天氣型態。（編輯：倪浩軒）