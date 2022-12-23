趙立堅妻抱怨買不到藥被嗆爆！學者：顯示無人能倖免

我是廣告 請繼續往下閱讀
湯天如的貼文引發不少中國民眾質疑，認為以趙立堅的官職，怎麼可能會拿不到藥，懷疑湯天如是有意炒作；但更多人表達驚訝，因為竟然連外交部發言人的妻子都會買不到藥，足見疫情和缺藥嚴峻。湯天如在貼文引發爭議後火速刪文，並於20日再度發文說：「感謝鄰居分享的4粒退燒藥，解決了我們的困難」，並呼籲大家將退燒藥、感冒藥拿出來，分享給身邊急需的人，似乎仍間接證實了買不到藥的情況是真的。
美國民間人權組織「公民力量」創辦人楊建利表示，趙立堅妻子的言論，證明了無論是嚴格封控還是全面解封，不僅普通民眾對中國的防疫政策感到不滿，就連菁英階層也頗有微詞；中共在清零的過程中，把所有資源都用在核酸檢查，卻忽略了各種醫療資源的準備。
楊建利並說，像趙立堅這樣的，可以說是中國的高幹家庭了，最後竟也面臨缺藥，直言中國政府長期對新冠病毒進行誇張的宣傳，導致社會無法適應政策急轉，從湯天如的推文可以看出，她本身也感到很恐懼，無論是菁英階層還是民眾，對疫情的了解都還不夠得當。
中國疫情急速升溫並非空穴來風，一份網傳中國國家衛健委21日的會議紀要顯示，中國20日單日新增感染人數直逼3700萬人，呈逐日增加，光是12月1日至20日累計感染已達2.48億人，占總人口的17.56%；上海德濟醫院也估計，全巿2500萬人口中，有一半會在年底前感染，已經警告醫務人員準備迎戰「嚴峻殘酷」疫情。此外，缺藥潮也已經從中國燒到鄰近的地區或國家，港澳、台灣，甚至澳洲都開始出現藥物缺貨的現象。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。