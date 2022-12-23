台南經發局長陳凱凌涉貪！坦承接受性招待 遭羈押禁見
台南市政府經濟發展局長陳凱凌涉及貪污等罪嫌，台南地檢署21日上午兵分6路發動搜索，將陳凱凌等人約談到案，並在住處查扣現金30萬以及工程公司名片等證物。昨（22）日凌晨檢方複訊後，認陳凱凌涉犯貪汙罪嫌重大且有逃亡、滅證之虞，當庭逮捕，並向法院聲請羈押，台南地院今日凌晨裁押並禁止通信、接見。
編輯中心/綜合報導
台南地院表示，陳凱凌已坦承收受現金，而且也坦承接受酒店飲宴及性招待，但否認公務員財產來源不明罪嫌，不過說詞仍有待調查釐清。以目前顯示證據可佐，足認陳凱凌犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞，且案情諸多細節有待與證人勾稽比對，有相當理由及事實足認陳凱凌有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，故裁定羈押禁見。
南檢今年3月接獲陳凱凌涉嫌貪污，立刻分案指揮偵辦，經專案小組蒐證及詢問相關證人，認定陳凱凌涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物罪及同法第6條之1財產來源不明等罪嫌。
檢調搜索陳凱凌中西區住處、台南市永華市政中心等6個處所，並在其住處查扣新台幣20萬元、牛皮紙袋裝有10萬元及一家工程公司名片等證物。（編輯：倪浩軒）