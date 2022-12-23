FTX創辦人暫以2.5億美元交保！父母拿房子替他擔保
加密貨幣交易所FTX創辦人佛瑞德（Sam Bankman-Fried，SBF）在同意引渡至美國後，21日已被從巴哈馬法院引渡回美國紐約，將面臨證券欺詐、電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢、欺詐美國以及反競選財政條例等罪行，最高不排除將面臨115年的監禁。不過根據外媒最新消息，佛瑞德22日以2.5億美元（約新台幣76.9億元）保釋，擔保品則是他父母的房子。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，佛瑞德是在當地時間週四達成保釋協議，主要是透過提供足夠的自有資產，來支付部分保證金，包含多種資產組合，如現金、房地產或任何其他有價值的物件，並由家庭成員共同簽署，因此如果被告逃跑，簽署人將被追究責任。
報導指出，佛瑞德的保釋是由他的父母，以提供他們在加州帕洛阿爾託（Palo Alto）的宅邸為代價，這並不意味著佛瑞德或他的父母有2.5億美元的現金，但由於佛瑞德的父母簽署了保釋協議，因此如果若兒子逃跑，他們將承擔2.5億美元的責任。
此外，被告通常必須交出護照並配戴監控設備，檢察官魯斯（Nicolas Roos）告訴美國地方法官戈倫斯坦（Gabriel Gorenstein），保釋方案將要求佛瑞德交出護照，並繼續在他父母位於帕洛阿爾託的家中監禁，還需要接受定期的心理健康治療和評估。
至於佛瑞德可以保釋多久，有鑑於審判可能需要1年多的時間，且雙方都還在針對證據進行準備與爭論，目前尚不確定。