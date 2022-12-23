台股早盤一度跌250點　生技醫療股逆勢走高

市場擔憂美國聯準會緊縮政策恐延續更久，使美股四大指數昨（22）日皆走跌，台北股市今（23）日也跟著跌，早盤一度跌250點，下殺來到14192點，跌幅1.5%左右。權值王台積電早盤跌12元，來到456元。其他電子股如聯發科、台達電、日月光都熄火。盤面只有生技醫療股一枝獨秀，逆勢抗跌走高，尤其是製藥或疫情概念股表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數22日下跌348.99點，或跌1.05%，收33027.49點；標普500指數下跌56.05點，或跌1.45%，收3822.39點；那斯達克綜合指數下跌233.25 點，或跌2.18%，收10476.12點；費城半導體指數下跌111.17點，或跌4.20%，收 2533.33點，
受到美股走跌影響，台北股市今日開盤早盤一度跌250點，下殺來到14192點，跌幅1.5%左右。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌12元，來到456元，跌幅2.3%。同樣為晶圓代工的聯電跌2.4%，來到41.75元附近。世界先進也跌多，跌幅約2%，力積電則跌1%以上。
其他重要電子股，如聯發科跌1%以上，來到653元。鴻海相對抗跌小跌0.4%。至於南亞科、華碩、友達、群創、國巨、旺宏、日月光、台達電、元太跌1到2%多。而今日盤面焦點為生技醫療，南光一度漲停，立康、強生漲逾8%。另外，杏國、濟生、欣大健康、豪展、太醫、健亞、松瑞藥、永日、雃博、中化漲3到4%，至於生達、台耀、永信、杏輝、神隆、ABC-KY、中化生則漲逾1%。