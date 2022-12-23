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文總除夕夜推出特別節目　告五人演出、吳姍儒挑主持大樑

▲Sandy吳姍儒擔綱文總「WE ARE我們的除夕夜」節目主持人。（圖／文總提供）
▲Sandy吳姍儒擔綱文總「WE ARE我們的除夕夜」節目主持人。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化總會將在除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，邀集近30組演出團隊，日前公布告五人、馬念先、AKB48 Team TP、TRASH等卡司，今（23）日再公布，將由屢獲金鐘獎最佳主持人獎項的Sandy吳姍儒擔綱節目主持人，在除夕夜（1月21日）晚上8點至12點陪伴觀眾一起守歲。

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文化總會首度邀集影視音及藝文界的卡司及團隊，投入除夕特別節目的製播，將打造「跨界共演、世代共賞」的全新音樂會節目，在2023年1月21日、除夕當天晚上8點至12點，製播全新的春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」。

日前公布首波卡司陣容，包括告五人將為節目創作新曲，並與上千位街舞學生同台歌舞；人氣女團將全員出動，入圍金曲歌王的馬念先也將帶來live band的演出，曾獲金曲、北影獎項肯定的創作歌手余佩真，以及TRASH、宇宙人等樂團，也都在第一波釋出的演出名單中。

文總表示，吳姍儒曾以綜藝談話節目《小明星大跟班》獲得第51屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，3年後再以益智節目《一呼百應》拿下第54屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，去年又以實境談話節目《36題愛上你》獲得第56屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，成為三度奪金的金牌主持人。

文總指出，「WE ARE我們的除夕夜」將在1月21日晚間8點起播出4小時，涵蓋17段節目、8大主題，將帶領觀眾回顧過去一年，展望新的一年；Sandy對於這次接下主持棒，直覺的念頭就是「We are celebrated」（我們共同被慶賀、祝福），希望在歲末年終，觀眾透過她的主持來收看這個節目，能夠一起感受愛、關懷、友誼、親情等美好。

文總提到，「WE ARE」節目內容特別與泛娛樂社群平台beanfun!APP聯手推出特別企劃，第一階段活動「生活Vlog影片募集」已上線，透過beanfun! 獨家社群功能一起SHOW徵集民眾手機裡的照片/影片，只要投稿兩大主題「一點夢想的故事」、「一些小日常小美好」，該影像將成為節目表演片段的一部分，將感動力量傳達至社會每一角落，而民眾只要投稿成功，就有機會前進北流參加節目錄影。

「WE ARE我們的除夕夜」播出涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音平台TAIWAN PLUS則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括文總YouTubefacebook 、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播。

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