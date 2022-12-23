吳怡農拒絕辯論　王鴻薇強調：我沒有抹黑也別汙名化

北市第三選區立委補選明年1月8日投票，民進黨候選人吳怡農昨以不想給對手舞台抹黑為由，婉拒跟國民黨候選人王鴻薇辯論。對此，王鴻薇今（23）日反擊，她沒有抹黑，也呼籲吳別汙名化辯論；她也酸吳，把辯論等同噴口水，需再加強民主基本選舉常識。
記者翁子竣／台北報導
眼見補選日在即，王鴻薇近來屢邀吳怡濃辯論，面對媒體頻頻追問，是否會接下戰帖？吳怡農昨下午受訪批評，王鴻薇參選至今只要有機會就是抹黑噴口水、人身攻擊，他希望避免給王更多舞台，來對有更多的人身攻擊和噴口水，對於選舉沒幫助，也浪費社會資源。
針對吳怡農的說法，王鴻薇今受訪表示，她之前就講過，「辯論大門一直敞開著」，就等吳怡農做好準備來辯論。她強調，自己並沒有抹黑，也不要汙名化辯論，辯論本就是民主程序裡面，其實國、內外很多候選人，都願意透過辯論來贏得選民認可。
王鴻薇諷刺，吳怡農把辯論等同於噴口水的話，「他真的對於整個民主基本選舉常識，可能還需要再加強」；老話一句她辯論大門一直敞開著，就等著吳怡農做好準備。
至於北市萬豪酒店前昨下午發生小貨車與機車擦撞車禍，而吳怡農跑行程時剛好路過，並被捕捉雙膝跪地查看傷者傷勢。王鴻薇表示，吳怡農確實照顧受傷的人，只希望一切平安無事。