曾怨當「後援投手」！王鴻薇合體秦慧珠：全黨一致支持我
北市第三選區立委補選激戰，國民黨候選人王鴻薇今（23）日成立松山競選服務處，台北市議員秦慧珠特地現場相挺。不過，由於國民黨徵召人選期間，秦慧珠曾怨她已準備接受徵召參選，最後卻白忙一場，引來兩人關係生變揣測。對此，王鴻薇、秦慧珠受訪皆表達藍營大團結態度，強調國民黨上下皆全力支持。
記者翁子竣／台北報導
王鴻薇今舉行松山競選服務處成立茶會，台北市議員秦慧珠、闕枚莎，新北市議員洪佳君及高雄市議員陳麗娜也特地北上相挺。會後王鴻薇受訪被問到，服務處成立還有跨區幫忙，是否更有信心？她回應，當然，今天是松山競選服務處成立，很多支持者與好姊妹都來幫忙加油，她要特別感謝今日到場議員。
至於國民黨徵詢人選角逐立委補選期間，秦慧珠曾自曝她當了24小時後援投手，準備接受徵召參選，結果卻是白忙一場，引發外界對王鴻薇、秦慧珠兩人關係生變傳聞。
如今王鴻薇、秦慧珠再度同台。媒體追問，兩人是否已經破冰把話講開？王鴻薇表示，這次選舉就是大團結氣氛，相信全黨同志上下，都一致支持她並幫忙加油打氣；秦慧珠也說，當然全黨支持王鴻薇，只是一個小小的過程，已經都翻篇了，不用再提了。
未來如何幫助王鴻薇？秦慧珠說，本來她書記長一職到12月25日任期結束，現在延長任期會再跟王鴻薇討論，怎樣在最後一小段時間，25日就職後用國民黨全黨議員之力幫忙。