蕭敬騰無預警曝喜訊！「重新認識的感覺」 談最大幸福
蕭敬騰（老蕭）2022年末獻給樂迷的聖誕禮物，新歌《銀河星艦 （JOE STONE REMIX）》於12月24日聖誕夜正式上線，這首原本收錄在去年推出的《隔離套房2827》專輯的歌，受到國際製作人注意，因此特別隔海跨刀製作全新REMIX版本，成品讓蕭敬騰笑說：「有種重新認識這首歌的感覺，第一次聽到就有想扭起來的感覺！」
記者吳雨婕/綜合報導
時隔近一年，老蕭在2022的尾聲無預警獻給粉絲們特別的聖誕禮物，推出《銀河星艦 (JOE STONE REMIX)》，提到聖誕節要怎麼過，蕭敬騰笑說：「當天其實有工作，不過如果有空檔，很想跟同事們來玩個交換禮物！」新的一年即將到來，蕭敬騰也期望一切平安順心就是最大的幸福。此外，他也透露不斷在著手寫新歌：「新作品是不會停下來的！」
《銀河星艦 （JOE STONE REMIX）》由來自荷蘭裔 SPINNIN' RECORDS 旗下的DJ、製作人Joe Stone，為蕭敬騰跨海製作，兩人雖未正式見面，但透過線上仍順利完成了作品，重新將蕭敬騰的聲音進行特殊處理，融合了副歌人聲以及全新的電音和弦進行，呈現了完全不一樣的蕭敬騰，蕭敬騰也笑說：「聽了就會想讓人扭起來，很適合在節慶時的派對跟朋友一起聽。」