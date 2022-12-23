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蕭敬騰無預警曝喜訊！「重新認識的感覺」　談最大幸福

▲蕭敬騰無預警推出新歌。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰無預警推出新歌。（圖／華納音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

蕭敬騰（老蕭）2022年末獻給樂迷的聖誕禮物，新歌《銀河星艦 （JOE STONE REMIX）》於12月24日聖誕夜正式上線，這首原本收錄在去年推出的《隔離套房2827》專輯的歌，受到國際製作人注意，因此特別隔海跨刀製作全新REMIX版本，成品讓蕭敬騰笑說：「有種重新認識這首歌的感覺，第一次聽到就有想扭起來的感覺！」

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時隔近一年，老蕭在2022的尾聲無預警獻給粉絲們特別的聖誕禮物，推出《銀河星艦 (JOE STONE REMIX)》，提到聖誕節要怎麼過，蕭敬騰笑說：「當天其實有工作，不過如果有空檔，很想跟同事們來玩個交換禮物！」新的一年即將到來，蕭敬騰也期望一切平安順心就是最大的幸福。此外，他也透露不斷在著手寫新歌：「新作品是不會停下來的！」

▲蕭敬騰推出新歌《銀河星艦 （JOE STONE REMIX）》。（圖／華納音樂提供）
▲▼蕭敬騰推出新歌《銀河星艦 （JOE STONE REMIX）》。（圖／華納音樂提供）
▲蕭敬騰推出新歌《銀河星艦 （JOE STONE REMIX）》。（圖／華納音樂提供）
 
《銀河星艦 （JOE STONE REMIX）》由來自荷蘭裔 SPINNIN' RECORDS 旗下的DJ、製作人Joe Stone，為蕭敬騰跨海製作，兩人雖未正式見面，但透過線上仍順利完成了作品，重新將蕭敬騰的聲音進行特殊處理，融合了副歌人聲以及全新的電音和弦進行，呈現了完全不一樣的蕭敬騰，蕭敬騰也笑說：「聽了就會想讓人扭起來，很適合在節慶時的派對跟朋友一起聽。」

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