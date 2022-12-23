急凍3.9℃！19縣市低溫特報 1圖秒懂迎接「極凍聖誕節」
今（23）日受到寒流冷空氣南下配合夜間輻射冷卻作用影響，在台南以北到大台北、宜蘭一帶出現了大範圍的低溫，最低溫在苗栗造橋，清晨最冷只有3.9度，氣象局針對全台19縣市發布低溫特報。氣象局長鄭明典在臉書分享台北過去24小時溫度變化圖，強調提醒「日夜溫差大」，白天最高溫與夜晚最低溫整整差了快10度，預計到週日聖誕節才會逐漸回溫。
記者汪睿琦/綜合報導
氣象局表示，這波寒流冷空氣南下的幅度在今明兩天（12/23-24）達到最強，週日（12/25）白天才會稍微減弱。不過幸運的是，這波寒流空氣相當乾燥的關係，除了花東地區、恆春半島一帶有些雲量外，大部分地方都是相當晴朗的天氣。不過氣象局也提醒要特別注意早晚溫差大的部分，針對低溫也發布了全台低溫特報：
📍橙色燈號（非常寒冷）
新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、臺南市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；臺北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
📍黃色燈號（寒冷）
基隆市、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
另外彭啟明也在臉書提醒民眾，很多縣市都持續探底低溫，請年長者務必要注意溫差帶來的環境壓力，這波乾冷空氣 加上 晴朗造成的輻射冷卻，白天雖會回溫，但在沒陽光的地方，寒冷感還是強烈；根據過去台北市24小時氣溫趨勢圖來看，可見清晨以及夜晚至深夜可說是「斷崖式降溫」，提醒民眾務必做好保暖工作，氣象局也預估將持續到週日，民眾可能要做好度過「極凍聖誕節」的準備了。