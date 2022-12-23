縣市長25日就職　教團籲落實行政減量、降低幼教師生比

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全教總建議縣市長暨教育團隊將落實行政減量、保障代理教師權益、降低幼教師生比列為地方優先施政順序，並研議具體推動期程。
全教總指出，近年來減輕學校負荷以為各界共識，惟來自中央與地方政府的指令、公文、報表並未真正減少，各級學校教育人員依舊疲於奔命，嚴重干擾正常教學，呼籲縣市長暨其團隊勿將學校當作施政提款機，應確實落實行政減量，停辦校務評、簡化公文流程、減少對學校的訪視項目，讓教師回歸正常教學。
全教總表示，代理教師人數逐年攀升，亂象不斷，甚至出現一縣（市）多制情形，衍生暑期無薪資及勞健保等爭議，不僅侵害代理教師經濟及工作權益，也影響學生受教權益甚鉅，針對代理教師權益保障，教育部已著手研議相關修法，全教總建議縣市長同步檢視境內中小學代理教師相關勞動權益，協力確保代理教師完整聘期，提升整體國教品質。
師生比議題為社會高度關注，幼兒教育精緻化已經是台灣必走的路線，不論社會、家長、學界或教保現場，都對精緻幼教有高度期待，且立法院與教育部均已同意應逐步並朝多軌方式降低幼教師生比，全教總強烈建議地方政府研議具體作法，回應民意殷切期盼，落實幼教品質精緻化。
侯俊良指出，教育是縣市政府重要施政項目，國民教育涉及層面甚廣，全教總建議縣市長暨其團隊將以上3點列為優先推動項目，後續全教總亦將與地方工會持續監督政見落實情形，企盼地方政府能配合立法院與教育部修法，減輕學校壓力，成為教師的後盾，以提升地方國教品質。