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縣市長25日就職　教團籲落實行政減量、降低幼教師生比

▲ 新、連任縣市長將於後天就職，全教總今（23）日召開記者會呼籲縣市政府教育團隊，逐步兌現政見，提升教育品質。（圖／全教總提供）
▲ 新、連任縣市長將於後天就職，全教總今（23）日召開記者會呼籲縣市政府教育團隊，逐步兌現政見，提升教育品質。（圖／全教總提供）

記者李琦瑋／台北報導

新（連）任縣市長將於後天就職，縣市政府教育團隊也已就定位，全教總今（23）日召開記者會，提醒縣市長暨其教育團隊要在任期內完成競選政見，並逐步加以落實，並呼籲落實行政減量、保障代理教師權益、降低幼教師生比。

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全教總理事長侯俊良指出，全教總與所屬幾個地方工會在此次地方選舉前即提出地方政府應重視的教育政見，並獲得不少縣市長候選人支持，12月25日縣市長就職後就應研議具體推動方案，逐步落實選前承諾的政見。

全教總建議縣市長暨教育團隊將落實行政減量、保障代理教師權益、降低幼教師生比列為地方優先施政順序，並研議具體推動期程。

全教總指出，近年來減輕學校負荷以為各界共識，惟來自中央與地方政府的指令、公文、報表並未真正減少，各級學校教育人員依舊疲於奔命，嚴重干擾正常教學，呼籲縣市長暨其團隊勿將學校當作施政提款機，應確實落實行政減量，停辦校務評、簡化公文流程、減少對學校的訪視項目，讓教師回歸正常教學。

全教總表示，代理教師人數逐年攀升，亂象不斷，甚至出現一縣（市）多制情形，衍生暑期無薪資及勞健保等爭議，不僅侵害代理教師經濟及工作權益，也影響學生受教權益甚鉅，針對代理教師權益保障，教育部已著手研議相關修法，全教總建議縣市長同步檢視境內中小學代理教師相關勞動權益，協力確保代理教師完整聘期，提升整體國教品質。

師生比議題為社會高度關注，幼兒教育精緻化已經是台灣必走的路線，不論社會、家長、學界或教保現場，都對精緻幼教有高度期待，且立法院與教育部均已同意應逐步並朝多軌方式降低幼教師生比，全教總強烈建議地方政府研議具體作法，回應民意殷切期盼，落實幼教品質精緻化。

侯俊良指出，教育是縣市政府重要施政項目，國民教育涉及層面甚廣，全教總建議縣市長暨其團隊將以上3點列為優先推動項目，後續全教總亦將與地方工會持續監督政見落實情形，企盼地方政府能配合立法院與教育部修法，減輕學校壓力，成為教師的後盾，以提升地方國教品質。

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