林奕華2月接副市長影響市政？蔣萬安：別忘了還有李四川

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安也提到，如李四川對工務專精，也有很好的溝通協調能力及完整行政歷練，李四川的親切、專業和受人敬重特質，才讓他三顧茅廬請李出來，共同為北市打拼。
蔣萬安強調，林奕華長期耕耘教育議題，曾擔任過台北市多屆議員，及台北市、新北市教育局長和立法委員，對於北市政熟悉「無人能出其右」，同時又有豐富行政經歷，能協助市府團隊持續與社會對話溝通；蔣表示，這段期間尤其這個月，林奕華擔任交接小組召集人有為有守，對北市重大建設方向與細節都很清楚，能夠馬上上手，因此林奕華跟李四川就是最適合人選。
媒體追問，林奕華確定2月1日才到職，會不會擔心接下來時間只有一名副市長，影響到市政運作？蔣萬安回應，大家別忘了，他們現在還有一位經驗豐富的李四川，並強調這段期間一定能把相關業務推動順暢。
針對衛生局仍未找到正式局長，蔣萬安說，衛生局跟民生息息相關高度連結，衛生局人選很多，需要更多時間做確定，並找到市民期待衛生局長，他直言有把握最後人選，一定能推動北市成為健康城市大願景，同時也有豐富經驗，面對未來可能的醫病風險，確實照顧好各個世代市民的健康。
談及新任體育局長王泓翔從宜蘭縣借將，蔣萬安指出，王泓翔擔任過宜蘭縣教育處處長、新北市體育處副處長，從基層做起歷練很完整，也對體育相關業務很熟悉，接下來一定能發揮專業與經驗，將台北相關體育業務推動順暢專業。
至於原民會主委巴干．巴萬留任，蔣萬安說，主委對於相關業務熟悉，同時是政大民族系碩士畢業，過去10多年也有擔任過原住民服務員經驗，不管基層歷練與專業，及對目前相關業務熟悉，都希望借其歷練推動原民政策。