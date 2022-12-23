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林奕華2月接副市長影響市政？蔣萬安：別忘了還有李四川

▲林奕華點頭出任台北市副市長，預計明年2月就職，是否會擔心影響市政運作？蔣萬安今受訪說，大家別忘了，他們還有經驗豐富的李四川。（圖／記者翁子竣攝，2022.12.23）
▲林奕華點頭出任台北市副市長，預計明年2月就職，是否會擔心影響市政運作？蔣萬安今受訪說，大家別忘了，他們還有經驗豐富的李四川。（圖／記者翁子竣攝，2022.12.23）

記者翁子竣／台北報導

準台北市長蔣萬安今（23）日公布第四波小內閣名單，國民黨立委林益華點頭出任副市長一職，並預計明年2月至北市府就職，導致2月前北市府僅只有李四川一名副市長。對此，蔣萬安稍早受訪說，大家別忘了，李四川經驗豐富，這段時間一定能順暢推動相關業務。

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林奕華預計明年2月1日辭立委再投入北市府工作，根據公職人員選罷法規定，立委剩餘任期不到1年不需補選。蔣萬安今上午受訪表示，副市長考量很簡單，就是要找最好的人才，能符合市民期待與帶給團隊最大助力，「所謂千軍易得、一將難求，林奕華就是最好的人選」。

蔣萬安也提到，如李四川對工務專精，也有很好的溝通協調能力及完整行政歷練，李四川的親切、專業和受人敬重特質，才讓他三顧茅廬請李出來，共同為北市打拼。

蔣萬安強調，林奕華長期耕耘教育議題，曾擔任過台北市多屆議員，及台北市、新北市教育局長和立法委員，對於北市政熟悉「無人能出其右」，同時又有豐富行政經歷，能協助市府團隊持續與社會對話溝通；蔣表示，這段期間尤其這個月，林奕華擔任交接小組召集人有為有守，對北市重大建設方向與細節都很清楚，能夠馬上上手，因此林奕華跟李四川就是最適合人選。

媒體追問，林奕華確定2月1日才到職，會不會擔心接下來時間只有一名副市長，影響到市政運作？蔣萬安回應，大家別忘了，他們現在還有一位經驗豐富的李四川，並強調這段期間一定能把相關業務推動順暢。

針對衛生局仍未找到正式局長，蔣萬安說，衛生局跟民生息息相關高度連結，衛生局人選很多，需要更多時間做確定，並找到市民期待衛生局長，他直言有把握最後人選，一定能推動北市成為健康城市大願景，同時也有豐富經驗，面對未來可能的醫病風險，確實照顧好各個世代市民的健康。

談及新任體育局長王泓翔從宜蘭縣借將，蔣萬安指出，王泓翔擔任過宜蘭縣教育處處長、新北市體育處副處長，從基層做起歷練很完整，也對體育相關業務很熟悉，接下來一定能發揮專業與經驗，將台北相關體育業務推動順暢專業。

至於原民會主委巴干．巴萬留任，蔣萬安說，主委對於相關業務熟悉，同時是政大民族系碩士畢業，過去10多年也有擔任過原住民服務員經驗，不管基層歷練與專業，及對目前相關業務熟悉，都希望借其歷練推動原民政策。

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