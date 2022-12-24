聖誕節探6度！發熱衣注意「3錯誤搭法」：穿了還是冷吱吱

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（一）選擇不貼身的尺寸：雖然消費者不愛太過貼身的衣物，但發熱衣在購買尺寸上必須要避免過大的尺寸，因為發熱衣適當的貼身才能增加肌膚與衣物的接觸面積，進而有效的轉化熱能。
（二）發熱衣內穿著其他衣物：當發熱衣接觸肌膚面積越小，就會減少吸收人體散發的濕氣，進而轉換熱能的效率降低，因此不建議發熱衣內再穿著背心，或是其他衣物。
（三）避免大量流汗：冬天也不是套越多越厚就能有效保暖，當穿著發熱衣大量流汗後，會讓貼身的發熱衣吸滿水分，反而會越穿越冷，甚至吹風後染上風寒，建議衣物開始潮濕後可以先換下來，當然也不要穿著發熱衣做運動。而GU STYLE-HEAT有一般款及EXTRA絨毛款，可以根據低溫程度來做挑選。
GU Taiwan也進一步提到，天寒時還是要以洋蔥式穿搭為主，可以在室內、室外自由切換，穿著發熱衣就不建議再搭太厚，以免進到室內反而熱到流汗，最外層就可以選擇保暖效果強的外套，像是GU HEAT PADDED夾層外套採用保溫性高且輕盈的中空纖維材質，防止熱度流失的同時又能夠達到良好的保暖效果，又不像羽絨外套害怕潮濕環境，如果接下來跨年要長時間待在外面，除了以發熱衣打底，外層很適合穿上有防風、防潑水機能的外套。當然保暖也別忘記肚子、下半身，可以選擇發熱衣同款的內搭褲，做好萬全準備就算遇到超猛寒流也能全身暖呼呼！