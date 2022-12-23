春節國道疏導措施公開　匝道封閉、高乘載時段搶先看

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匝道封閉部分，1月22日初一至1月24日初三，每日0至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。
1月24日初三至1月26日初五，每日12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12至21時，封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。
高乘載管制時段與區段包含，1月25日初四，13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。1月24日初三至1月29日初八，每日15至20時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。另國5北向高乘載管制結束時間將視交通狀況機動調整。.
國道收費措施於1月20日至1月29日採單一費率；1月20日至1月29日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；1月20日至1月29日，每日0至5時暫停收費。
替代道路部分，高公局建議，國5頭城往坪林地區，建議改走台9。國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。國6台中往返南投地區，建議改走台63。國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
高公局表示，1月24日至26日，也就是初三至初五為北返尖峰日，預估於中午過後將出現長時段壅塞，部分瓶頸路段如國1、國3北向苗栗路段及國5北向宜蘭路段將壅塞至隔日凌晨才紓解。建議欲利用初三至初五北返民眾多利用公共運輸，若需長途開車北返，請多利用台61替代道路，如一定要使用國道，請南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發，或可延後於初七至初八再出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。