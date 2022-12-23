最後一天工作日！柯文哲打包王世堅送的腳踏車：這最實用
擔任八年台北市長的柯文哲，今（23）日迎來卸任前的最後一天工作日，也馬不停蹄在收拾市長室內的各項個人物品。其中最多的物品，莫過於各界贈送予他的書籍，柯文哲表示，已經按照「自己留著、送人以及丟棄」三個面向進行區分，其中一本名為《蔡英文兩岸政策的心路歷程》的書籍，也被列在「自己留著」的箱子當中。
記者丁上程／台北報導
今日是柯文哲擔任市長的最後一天工作日，由於市長室內仍有大量柯文哲的個人物品，因此也把握時間持續打包。其中「頭號柯黑」民進黨台北市議員王世堅，常常在質詢時贈送柯文哲各種禮物，其中僅剩下「摺疊腳踏車」被他留著。「因為這個最實用，我只把上面貼的標籤撕掉，還是可以拿來騎。」柯文哲也直言，這是唯一一樣王世堅送的東西他會帶走的，不過應該不會騎去上班，「大概過兩三天就被偷走了。」
而柯文哲在整理市長室後方的休息室時，也意外發現兩件自己於台大醫院任職時的醫師袍，甚至連識別證都還放在醫師袍的口袋中，也讓柯文哲相當驚喜。而柯文哲也象徵性地將醫師袍穿在身上，並笑著對媒體表示「柯P回來了，這是大家最害怕的。」並表示之後回台大醫院上班，也會穿著這套醫師袍回去。
至於市長室中柯文哲最多的私人物品，莫過於「書籍」，多數是來自各方所贈送，數量超過百本，也讓柯文哲不得不以「自己留著、送人以及丟棄」三種方向區分。其中最為吸睛的，莫過於一本名為《蔡英文兩岸政策的心路歷程》的書籍，也被柯文哲列在「自己留著」的箱子當中。
現場媒體也詢問柯文哲「最後一份簽的公文會是什麼？」對此柯文哲仍舊心繫日前提出覆議案遭到否決的「警察局監視器採購案」，並直言自己一定會在公文上明述「財團勾結議會，詐取國家錢財」，柯文哲強調，自己還是很反對為何北市府一年要浪費8600萬，「不需要嘛，沒有必要花那個錢，所以我一定要在最後一份公文交代清楚。」