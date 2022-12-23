陳菊率監委巡察行政院　建議檢討修正64項法規

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陳菊指出，聯合國九大核心人權公約中，不僅《兩公約》有許多針對勞動權保障的條文，特別要求移工在工作場所應受到平等的對待；國際勞工組織（ILO）的相關公約也有禁止歧視原則與國民待遇原則。移工人權是否受到重視，儼然成為檢驗一國人權程度的重要指標，目前在台灣工作的外籍移工已逾71萬人，備受國際關切，因此監察院國家人權委員會成立以來，即積極著手相關系統性訪查、研究與座談，並列入2022年優先關注議題。
陳菊表示，根據近年的調查與研究發現，在台灣有許多隱藏在社會各處的失聯移工，除了必須思考背後的成因外，失聯移工也面臨法律身分外的許多問題，如懷孕產下「黑戶寶寶」，如何因應並給予應有的權利及協助十分重要，尤其臺灣已將《兒童權利公約》(CRC)與《消除對婦女一切形式歧視公約》(CEDAW)國內法化，建請蘇院長成立專責小組與監察院國家人權委員會合作，找出可行的解決方案。
此外，隨著台灣人權程度的進步與發展，包括CRC、CRPD、CEDAW及兩公約等國際審查會議越來越受到重視及關注，這是台灣向國際展現各項進步的機會，所以在這裡除了要對行政院及各部會努力達成國際公約表達肯定外，也相信國際審查委員提出我國缺失與不足的部分，行政院相關部會在下次審查時會有更充分的準備與妥適的回應。
陳菊強調，從全球經貿強調永續發展與企業責任的趨勢來看，國家人權程度提升將有效提升企業競爭力，因此監察院及國家人權委員會希望能夠與行政院共同合作，一起努力。
根據監察院統計資料顯示，111年1月至12月通過27件彈劾案，被彈劾人數有53人，依官階類別分，選任人員4人、政務人員1人、簡任人員24人、薦任人員11人、法官8人、檢察官3人、將官1人、校官1人。
111年彈劾違法失職態樣最多的是貪瀆，計10案，約占37%。依各行政機關被彈劾人數排序，以法務部暨所屬機關14人為最多，其次為司法院暨所屬機關10人，交通部暨所屬機關及文化部暨所屬機關各3人，國防部暨所屬機關、教育部暨所屬機關及勞動部暨所屬機關各2人、外交部暨所屬機關及國家通訊傳播委員會各1人，另地方機關15人。
另111年1月至11月通過之糾正案有86案(114案次)（同一糾正案，有時會糾正2個以上機關），按被糾正機關（含所屬機關）之案次統計，行政院暨所屬機關總計被糾正64案次，其中以教育部暨所屬機關14案次最多，其次是法務部暨所屬機關10案次，排序第三為經濟部暨所屬機關8案次。(各縣市政府暨所屬機關被糾正50案次)。另調查發現，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，與當前社會環境顯有脫節，建議修正之法規計有64項，其中17項已完成修正，47項尚在主管機關檢討研議（修）或立法院審議當中。
監察院各常設委員會代表分別對「公共工程施工品質與管理查核機制之檢討」、「政府如何共同協力防範人頭帳戶之檢討」、「國有土地管理與活化之檢討」、「我國法令未能依循兩公約不歧視原則，平等適用於移工」、「移工父母的困境—失聯移工與黑戶寶寶」、「當前我軍備採購缺失之檢討」、「校園無障礙設施及相關法令、政策之檢討」、「政府改善道路安全成效之檢討」、「如何保障司法安置兒少的最佳利益。」
「廢棄物流向與再利用管理-假『資源回收再利用』真傾倒廢棄物」、「花完6百億元真的就會找到最終處置場址嗎？」、「平埔族群正名案」、「私校教師權益問題之檢討案」等議題，以及4位委員分別就「國有林盜伐案(山老鼠)」、「論台灣多元民族國家之建構：一個族群視角的詮釋與討論」、「莫拉克永久屋問題之檢討與改進」、「查處誇大不實食品廣告執行成效之檢討」等議題個別提出口頭詢問，除由蘇院長及各相關部會首長就重點項目先行說明外，將於會後另以書面詳實說明回復監察院。
監察院近年來針對行政機關涉有違失的工作及施政，或對中央及地方公務人員違法失職案件，進行調查，例如：「彰化喬安大樓、高雄城中城大樓等嚴重火災案」、「廬山溫泉區地層滑動恐釀公安事件」、「新冠疫苗整備案」、「恩恩送醫案」、「離岸風電國產化政策案」、「農業移工政策推動案」、「私立大專院校倒閉退場案」等社會關注之重大案件，所提之調查報告也常為外界做為檢視行政機關施政的重要參考。
監察院本次巡察行政院，彙總111年的調查、糾正、巡察、民眾矚目議題，或審計部審計各部會財務及績效等各項建議意見，期望行政院督促各部會研究改進，並列管追蹤及切實解決，使兩院分就不同權責領域，共同努力為國家廉能、民眾福祉，奉獻心力，以符人民期望。