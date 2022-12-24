越冷越開花！全台「冬季必追花季」報你知　10天連假開追

我是廣告 請繼續往下閱讀
象徵「堅強、高雅、堅貞不屈」的梅花常常被古人引用進詩詞中，梅花也是「越冷越開花」的最佳代表花，最佳賞花季為每年的12月到1月，除了常見的白色外，其實還有相當多種顏色，如白色、粉色、紅色、紫色、淺綠色等。
根據「農業易遊網 花海旅行」推薦，雙北市的陽明山後山公園、烏來區、嘉義的阿里山、高雄六龜區竹林休閒農業區、台東鹿野鄉、台中東勢林場、武陵農場等都可以追蹤到梅花「花跡」喔。
鬱金香
在熱情的太陽下，大片鬱金香花毯美不勝收！令人驚訝的是，鬱金香在低溫環境下花期更長、開得更美，曾有人在像現在4度左右的低溫測試種植，鬱金香的花期甚至能長達1個月。鬱金香花期為1-3月，各地常會舉辦鬱金香季活動廣受民眾喜愛，因此今年《Social Lab社群實驗室》日前就透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年內「鬱金香」話題聲量，發現最受歡迎的是「杉林溪森林園區」，其餘依次為士林官邸、中社觀光花市、花卉試驗中心。
其中，有別於傳統單一顏色的鬱金香，杉林溪引進了各式特殊色的罕見品種，如紅黃相間的雙色品種，以及有「紫王子」之稱的黑紫色鬱金香，豐富的色彩讓遊客讚道「鬱金香有如調色盤般把杉林溪花房渲染得琳瑯滿目」、「每一朵鬱金香就像彩色寶石一樣」，讓民眾直喊彷彿一秒到荷蘭！
櫻花
說到冬季至春季，怎麼能不談民眾最愛的櫻花呢！深受日本文化影響，民眾想到櫻花時總會想起到日本旅遊時的美好回憶，在台灣也就掀起各地「小日本櫻花季」的大小活動。根據「農業易遊網 花海旅行」指出，目前台灣最普遍見到的櫻花俗稱為「台灣山櫻」，在所有櫻花中花色最濃豔，花形下垂呈吊鐘狀，品種分為單瓣或重瓣，單瓣12月就會開花，其餘最佳賞花期落在1月至4月。
每年櫻花盛開之際都吸引民眾熱情跟風賞櫻，其中像是嘉義的阿里山鄉、台中的武陵農場、南投小半天石馬公園、台北的陽明山等等，都是賞櫻好去處。尤其阿里山上每年春天櫻花遍布整片阿里山的壯觀景緻總吸引大批民眾朝聖，花種主要包括山櫻花、吉野櫻與八重櫻等，數千株的櫻花在阿里山工作站前的吉野櫻「櫻王」登場後便會陸續綻放。
薰衣草
薰衣草也可以說是台灣民眾熱愛觀賞的花季，每年12月至2月大片夢幻紫色盛開相當浪漫。薰衣草不只可以用來觀賞，曬乾做成精油、乾燥花、香罐、香包等都是許多人的愛好，台灣也有不少休閒農場提供這樣的教學體驗服務，像是台中市新社區薰衣草森林、南投縣九族文化村-紫戀薰衣草、桃園市復興區桃源仙谷等，親子同樂、親朋好友旅行都廣受歡迎。