何景榮稱蔡英文嫌會議無聊　林鶴明還原現場斥腦補

曾代表民眾黨參選立委的何景榮近日透過臉書表示，2017年受邀進總統府時，總統蔡英文說了「剛才開國安會議，我都快睡著了，他們講話好無聊」等語，引發討論。前總統府發言人、民進黨代理秘書長林鶴明今（23）日表示，何景榮當年列席，但非主角，不過何卻多次消費與蔡英文同台的機會，刷存在感，發言通篇自己腦補，用來做這種政治口水的消費，既不專業也不厚道，也讓人疑惑，到底是怎樣的品格會做這種事情？
記者黃宣尹／台北報導
林鶴明說，何景榮當年因為參與新住民事務，所以曾於2017年12月15日受邀到總統府參加蔡英文跟新住民姊妹的聚會，這場聚會是邀請新住民姐妹們一起來準備她們家鄉的餐點，跟蔡英文分享並共進午餐，也交換新住民對於在台灣生活的經驗，所以氣氛相當融洽也很愉悅，蔡也親自拿餐點分享給大家。
林鶴明說，何景榮當時也是列席成員之一，但這樣的一個活動，明明就是因為新住民事務，新住民姐妹才是主角，但他卻多次消費與蔡英文同台的機會，藉此刷存在感，製造自己的聲量。
林說，看照片就知道，這場餐會的主角是新住民姐妹，何景榮為何要一直消費這場活動，來凸顯自己，到底是怎樣的品格會做這種事情？
林鶴明表示，何景榮的發言通篇自己腦補，這種消費他人的操作，才讓人覺得真的很無聊。事隔多年拿這場聚會來做這種政治口水的消費，作為受邀的參加者，既不專業也不厚道。
林鶴明表示，相信當天在場的新住民姐妹們，沒有人跟何景榮一樣有那種奇奇怪怪的內心小宇宙，顯然何的平行時空格外複雜，大家小心為上。