台師大與台大團隊解析清冠一號藥理機制　有助治療長新冠

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據Worldometer資料庫統計，新冠病毒自2020年擴散全球，確診病例累計超過6億5千萬人，全球死亡數超過660萬人。受到Omicron變種病毒株（BA.5, BF.7, BQ.1, XBB）高傳播性影響，確診病例數激增，遍地蔓延防不勝防，雖然朝向輕症及流感化，仍造成少部分人與衰弱族群趨向中重症的病程。
台師大生命科學專業學院副教授沈林琥說，令人憂心的是，確診後即便康復，還有可能面臨「長新冠（Long Covid）」問題，而一些人在注射疫苗後，也出現類似「長新冠」症狀。「長新冠」可能會影響人體多個器官，也可能造成一些全身性症狀，比如疲倦、認知功能障礙、頭痛、氣促、胸痛、肌肉痛或關節不適等；「長新冠」症狀可以在急性感染後的初期康復階段新出現，或是從一開始時持續下來，病情可隨時間變化或反覆。
沈林琥提到，中草藥Traditional Chinese Medicine（TCM）複方方劑含有複雜化學成分，具有多途徑、多靶點整合調節作用的藥理特性，因而對於「長新冠」症狀可能有緩解與治療效用。由於不同的基因型會影響人體對疫苗或藥物的反應，而不同人的「長新冠」症狀亦不相同，因此可依照個人體質特性使用中草藥複方，以治療「長新冠」症狀。
據臨床數據證實，TCM早期干預可有效提高治癒率，縮短病程、延緩疾病進展，降低死亡率，此外，中醫的早期干預，被發現可以防止疾病在輕度至中度症狀的患者中，轉化為更嚴重的病況。
台灣清冠一號（NRICM101）的組成成分是根據近500年前用於治療風寒濕邪或流感悠久歷史的《攝生眾妙方》中的處方為基礎而設計改良，自2020年4月以來，已發現其可阻斷COVID患者的疾病進展和抗病毒活性。
台師大表示，研究團隊根據 NRICM101配方含有的化學成分與COVID-19，對於人類基因組的影響交互作用及網絡藥理學、藥物效應動力學，以及其生物途徑、基因本體論與疾病病徵，進行全面地解析。
由於不同個體的差異，對藥物相互作用和NRICM101在人體內反應的了解不足，可能構成成功治療的障礙，藥物基因組學分析可以克服這一困境，可以針對基因或蛋白質與NRICM101內含的化學物質和患者相關疾病，提供相互作用的詳細和個別化資訊。因此，借助豐富的基因組資料庫和強大的生物資訊學分析工具，找出NRICM101的分子機制和核心生物標記，以促進對NRICM101和COVID-19相關基因或蛋白質的分子機制的理解。
沈林琥表示，分析傳統醫學的中草藥（TCM）與基因組學，有助於在分子水平上理解基因與化學物質的交互作用，可進一步用於比較各種中藥和COVID-19 藥物的療效或安全性，從而改善藥物的個體化治療，也能從長遠角度為COVID-19患者的個人化治療提供見解。基於藥物基因組學的疾病分析，還可以更好地了解「長新冠（Long Covid）」患者各種症狀的作用方式，並提供更好的治療方案。