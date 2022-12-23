台積電大跌13元！台股量縮價跌　終場挫171點

美股道瓊指數22日下跌348.99點，或跌1.05%，收33027.49點；標普500指數下跌56.05點，或跌1.45%，收3822.39點；那斯達克綜合指數下跌233.25 點，或跌2.18%，收10476.12點；費城半導體指數下跌111.17點，或跌4.20%，收 2533.33點。
受到美股拖累，亞股齊跌，日股、港股下跌近1%，韓股下跌1.64%，台北股市今日開低震盪再走低，加權指數以14318點開出，最低一度下探14192點，終場下跌171.31點，收在14271.63點，跌幅1.19%，成交金額新台幣1504.44億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電終場跌13元，來到455元，跌幅2.78%。同樣為晶圓代工的聯電跌2.1%，來到41.95元附近。世界先進也跌多，跌幅約1.7%，力積電則小跌0.3%以上。
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受陸疫情海嘯影響，生技醫療股今日一支獨秀，立康、強生飆漲停，寶齡富錦、中化、南光勁揚6至9%，和康生、恆大、生展、美德醫療、杏國長約3至5%以上。
傳產股的部分，鋼鐵股的中鋼、東和鋼鐵、燁興、第一銅、春源、中鴻、豐興、志聯、威致、彰源逆勢抗跌，上揚0.1至2％內。貨櫃航運族群相對弱勢，其中，貨櫃三雄長榮下跌超過2%，萬海、陽明街跌約1%，散裝航運的新興、裕民、慧洋、益航、台航下跌1至4%，航空雙雄華航、長榮航分別下跌1.55%、2.09%。另外，今日遊戲相關概念股搶鏡，迎接寒假商機，歐買尬、泰偉、大宇資上揚3至6%，網龍、廣錠上漲2%以上。