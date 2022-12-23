樂團出道23年！爆「成員私下不聯絡」 直接當不認識
擔任Hit Fm聯播網12月「hito最大ㄎㄚ」的樂團Tizzy Bac，睽違4年發行第七張全新專輯《Human Error》，電台準備了符合新專輯首波主打《從地心竄出》的巧克力熔岩蛋糕，以及精心熬煮了香料熱紅酒給Tizzy Bac喝，除了天冷暖身外，也祝福Tizzy Bac可以「紅很久！」
記者吳雨婕/綜合報導
主唱惠婷開心表示，紅紅久久的祝福很適合他們，成軍23年的他們也算是樂團長青樹了，談到維持「長青樹」方法，鼓手前源表示，其實在日常生活裡，他們是沒有交集的，只有錄音或是工作場合才有交流，平常是不會私聊的，除非真的是有事詢問或幫忙，他認為這樣的君子之交才會走得比較久。主唱惠婷也說，像有日本知名樂團，他們團員之間竟然連彼此手機號碼都沒有，讓她很驚訝，不過這樣的模式最適合團體長久運作，她說：「上班好同事，下班不認識！」應該是最貼切的形容了。
新專輯中的歌曲《一條美妙的歌》是Tizzy Bac第一首台語創作，將充滿感情的台語與同樣情感豐沛的西班牙語融合，寫進了這首歌中。而這首台語歌會找浩子合作的原因，鼓手前源表示，浩子是惠婷在歌曲創作時的「繆思男神」，主唱惠婷坦言，她很喜歡幽默的男生大於長得帥的男生，而浩子又帥又詼諧，浪漫又暖心，加上歌聲好聽又真誠，這次能邀請浩子一同演唱，是得償所望。