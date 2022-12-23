黃西田自爆欠5千萬巨債！歌廳薪水全嘸：黑衣人等我下班
74歲資深藝人黃西田，日前傳出主持22年的長壽行腳節目《草地狀元》收攤，黃西田也從台北搬回高雄，並轉戰幕後擔任「番薯電視台」的節目總監。近日，黃西田在節目透露，其實過去他曾欠下5千萬的債務，相當困苦，所幸碰到貴人，花了8年才通通還清。
娛樂中心/綜合報導
黃西田在節目《命運好好玩》分享，在民國75年時，他聽信朋友投資錄影帶事業，拍1部可以賺2萬，結果拍了2、3部，對方卻說不要了，但錢都砸下去了，只好讓他乾脆自己做，由於當年錄影帶拷貝複製的手法盛行，讓他苦不堪言，「你拿再好的去，跟他算價錢，問題是他可以複製好幾支，你抓又沒得抓。」
後來黃西田又遇到一位自稱美國錄影帶業者說要做中盤商，想把錄影帶賣去美國，雙方也簽定合約，結果對方又說不做了，從此音訊全無，「他可以正式的在台灣買一支回去，他就複製了」，也讓他因此欠下高達5千萬的巨債，而且不算已經賠光的成本。
黃西田透露，雖然當年歌廳秀很好賺，都很喜歡他去表演，可以一邊唱歌一邊還錢，不過薪水都還沒拿到，就被站在外面堵他下班的債主、黑衣人拿走，或是在車子前面夾紙條警告他快點還錢。所幸，後來碰到八大電視創辦人楊登魁「楊老闆」幫忙解圍，替他整合債務，最終花了8年，黃西田才慢慢還清，從此之後再也不碰投資生意。（編輯：詹鎰睿）