聖誕老人平安夜不駕雪撬　搭中捷報佳音

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中捷公司表示，今年聖誕月捷運車站特別熱鬧，旅客在平安夜可以看到中捷車站穿梭著聖誕老公公，以搭捷運替代駕雪橇四處奔波報佳音，也能聽到極具佳節氛圍的列車進站音樂。其中，明日晚間7時，約有百名東山高中學生著聖誕老公公服裝，在市政府站、文心中清站及文心森林公園站出口帶來報佳音，大墩長老教會也將於同一時間在水安宮站及南屯站報佳音，旅客現場欣賞美好的聖誕樂音。
中捷公司指出，平安夜下午3時起市政府站1樓1號出入口也將舉辦聖誕市集，吃喝玩樂通通有，現場還有10米高的冰藍色聖誕樹閃耀光芒變幻多彩，成為期間限定打卡景點。旅客前來逛市集、拍照打卡外，還能買到限量的中捷新商品聖誕限定版，現場購買2樣以上中捷商品或滿500元，即可獲得摸彩券1張，有機會抽到小綠綠造型悠遊卡、摺疊式腳踏車及Apple AirPods耳機等大獎。旅客來市政府站，不僅好逛、好買又好玩，更有機會巧遇聖誕老公公，得到驚喜小禮物。
另外，九德站布置著由明道中學學生創作的聖誕拍照背板，可以看到3隻小兔子忙著製作聖誕禮物、裝飾聖誕樹，另一隻兔子卻偷懶躺在雪撬上呼呼大睡，形成有趣對比，旅客進出車站時可駐足與充滿童趣的作品合照。歡度聖誕之後，12月29日傍晚5時，明道中學合唱團將在捷運高鐵台中站快閃演出歲末感恩迎新年，與旅客一同邁向充滿祝福的2023年。