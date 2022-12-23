Red Bull Circle of Balance 睽違10年冠軍出爐！
第五屆Red Bull Circle of Balance睽違10年後，於18日在美國紐奧良州重新盛大回歸，加拿大選手Jean William Prévost在全球賽事擊敗來自各國的極限單車BMX選手、脫穎而出，一舉奪下冠軍寶座。
記者吳政紘/綜合報導
平地花式單車這項極限運動彷若在單車上跳霹靂舞一般，運動員需要利用他們的身體來控制並穩住身下的單車，並隨著音樂節奏旋轉身體，做出跳舞般的韻律動作。
睽違10年重磅回歸的Red Bull Circle Balance，今年邀請了來自9個不同國家的16名選手在美國紐奧良州集結一堂，於五百多名觀眾前以單車對尬，本次賽事也同步於Red Bull TV直播，讓全球觀眾見證這場極限單車盛事。比賽間高潮不斷，美國選手展現出置生死於度外的超狂技巧，歐洲選手帶來了獨創風格，而日本選手則在極限運動中展現了每個動作都到位的精準性。
決賽一役在加拿大選手Prévost和日本選手Yu Katagiri之間展開，Katagiri以到位的動作控制展現出精準與敏捷的最佳狀態，Prévost則利用現場空間進行高難度技巧秀，展示出力量和速度，也因此一舉奪冠。「能來到這裡並獲得冠軍就像是作夢一般！」本屆冠軍Prévost興奮表示「Red Bull Circle Balance 是我從小就準時收看，並且一直努力想進入的殿堂，而我今天辦到了！」
本次賽事邀請六位前職業平地花式單車手擔任評審，他們將依據選手原創性、難度、一致性、執行表現和風格進行評分。本次評審陣容包含1997年獲得世界冠軍Frank Lukas(德國)、三次斬獲NORA Cup世界冠軍Chad Degroot(美國)、ESPN國際邀請賽冠軍Mike Steingräber(德國)，以及前職業平地花式單車手Travis Collier(加拿大) 、Kotaro Tanaka(日本)和 Alexis Desolneux(法國)。
「Red Bull Circle of Balance對極限單車發展有很深遠的影響，」首席評審Lukas有感表示「這項運動在這20年有很大的進步，過去被認為很困難的花式技巧現在已經變成基本發揮了！」