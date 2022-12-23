高球／泰國冠軍神準 首回合暫居領先

中職／馬鋼為自由國小小球芽頒獎　獲贈「馬中赤兔」

▲馬鋼獲贈「馬中赤兔」春聯祝福.。（球芽基金提供）
▲馬鋼獲贈「馬中赤兔」春聯祝福.。（球芽基金提供）

記者吳政紘/綜合報導

球芽基金成立至今已邁入第九年，去年受到台積電「棒助小英雄」計畫的支持後，服務範圍從原本的花蓮擴大到新竹縣，今年更將台中市3所國小棒球隊也加入計畫中。

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▲馬鋼與自由國小小朋友相見歡（球芽基金提供）
▲馬鋼與自由國小小朋友相見歡（球芽基金提供）
每年１２月是球芽基金年度頒獎典禮的月份，今天（12月20日）球芽基金邀請到職棒球星馬鋼來到台中市和平區自由國小擔任頒獎嘉賓，來自南投縣久美部落的馬鋼，國小以及國中都在台中市的球隊，外婆家也住在台中市和平區，馬鋼今天特別早起來到自由國小，除了在朝會時間替今年獲得獎學金的三位小球芽頒獎之外，學校也邀請馬鋼一起參加今天學校安排的藝術深耕課程，邀請出身東勢的山城藝術家陳銘儀老師教導全校小朋友一起寫春聯，由於明年是兔年，因此陳銘儀老師特別提筆寫下「馬中赤兔」贈送給馬鋼，祝福他在新的一年能夠闖出屬於他的一番天地。

自由國小位於台中市和平區的雙崎部落，全校共有近30位的小朋友，以泰雅族為主，看到馬鋼哥哥的到來，加上今天氣溫不到１０度，還有小球員主動拿出自己的暖暖包給馬鋼哥哥，讓馬鋼哥哥直說他是個小暖男。今天現場一同擔任頒獎嘉賓的還有長期贊助球芽基金的順天環匯營運總監賀威添，賀總監也特別帶來一批的優質書籍以及文具贈送給自由國小棒球隊；一同參與今年台中市三所服務學校頒獎典禮的賀總監表示：「這次跟著球芽基金一起走訪了三個學校，感覺好像回到了自己小時候，這些小球員或許有一天可以朝著自己的目標踏入職棒，但也別忘了喜歡棒球也還有其他跟棒球有關的行業可以嘗試，一樣可以待在棒球圈，未來有餘裕的話，順天環匯酒店也希望能夠有機會提供更多的資源給孩子們。」馬鋼則說：「小時候有領過陳偉殷獎學金，覺得球芽的獎學金對小朋友是一種很正面的鼓勵，而且小朋友一定要記得多閱讀，因為不管是知識或者是跟人的交流，閱讀都能夠幫助到自己。」馬鋼最後更鼓勵小球芽們，不管是在球技還是學業上，希望大家都能夠找到平衡點。在整個活動結束後，小朋友們也大聲的跟馬鋼哥哥說：「明年一定要拚上一軍喔！我們都會幫你加油」。　

球芽基金所設立的棒球獎學金，共有周思齊棒球獎學金，台積電棒助小英雄特別獎以及閱讀獎學金等獎項，藉以勉勵品學兼優、喜歡閱讀的小朋友。除了獎學金之外，每年也吸引許多熱心企業一起加入獎勵小朋友的行列，今年則是感謝Under Armour、順天環匯酒店、BnnBee當支蜜、titan太肯專業運動襪、柏樂出版有限公司、以及忠欣股份有限公司都提供了相當豐富的獎品。

▲馬鋼與自由國小小朋友相見歡（球芽基金提供）
▲馬鋼與自由國小小朋友相見歡（球芽基金提供）

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