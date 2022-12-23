Netflix公布1月片單！下架「熱門韓劇」引眾嚎：每年必看

游安順自認有望拿獎卻落馬　「影帝被做掉」背後心聲曝光

▲游安順（右）與妻子陳欣妤（左）上節目《大雲時堂》。（圖／MOMOTV提供）
▲游安順（右）與妻子陳欣妤（左）上節目《大雲時堂》。（圖／MOMOTV提供）

記者侯家瑜/綜合報導

越老越紅的游安順今年角逐金馬影帝擦身而過，近日與妻子陳心妤接受MOMOTV《大雲時堂》李四端訪問，談及金馬做足準備，不僅在家挪了位置給獎座，還看時辰喝朋友加持酒卻落馬心情，開玩笑說影帝是被做掉的。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲游安順無緣影帝寶座，好奇問自己與黃秋生差幾票。（圖／NOWnews攝影中心）
▲游安順今年無緣金馬影帝寶座。（圖／NOWnews攝影中心）
多次入圍、獲得金鐘獎的游安順，演了30多年配角，也當過電視劇導演，今年首次以《一家子兒咕咕叫》入圍男主角便直攻影帝，外界一片極高呼聲，坦言本來沒這麼緊張，因為連黃秋生都說他會得，搞得備感壓力，坦承家裡特別有個位置留給金馬獎座，還有朋友送到廟裡加持過的金酒高粱，裡面還有金箔，叮囑最後一口要留在頒獎當天某個時辰點喝完，加上每次金鐘得獎兒子都有參加，他也希望能帶兒子出席助攻得獎，沒想到金馬卻拒絕12歲以下的小孩參與，讓他感覺不妙，開玩笑大喊「我是被做掉的」。

▲游安順在《一家子兒咕咕叫》拍哭戲，哭到沒眼淚差點崩潰。（圖／台北双喜電影提供）
▲游安順在《一家子兒咕咕叫》發揮精湛演技。（圖／台北双喜電影提供）
然而全家得失心最重的其實是兒子，得知父親落馬在飯店大哭，並安慰說：「沒關係爸爸有金鐘獎就好了！」游安順則安慰自己，「其實沒得獎包袱會減少一些。」對於角色的挑選反而不會挑三揀四。

談到游安順與妻子陳心妤當初因戲結緣，相識之後，陳心妤轉幕後專心做背後的支撐者，不過年齡相差13歲，且游安順有過一段婚姻，陳心妤家人起初並不認同這段感情，爾後2人曾開羊肉爐和熱炒店，一次他陷入心情低潮，覺得人生無奈，最後游安順提出分手，女方第一時間以為他另結新歡，後來得知是他內心糾結不想耽誤、拖累她的青春，一氣之下賞2巴掌把他喚醒，最後2人都覺得真心付出不應輕易說離開，尤其生了小孩更對家庭有一份責任，游安順現在回想起來，坦言「甜美的，也是很重要的過程。」更多內容於12月26日（一）23:00李四端主持的《大雲時堂》電視。

安妮快閃歐洲「上半身清空」被捕捉　來不及做防護措施

羅志祥替峮峮公開「被節目撤換原因」　撇清與小鬼有關

台北馬拉松驚見「大咖主持人」　不畏低溫路邊煮麵

炎亞綸承諾「沒嫁我就娶」　鬼鬼逼婚：他是我的理想型

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀