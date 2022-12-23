游安順自認有望拿獎卻落馬 「影帝被做掉」背後心聲曝光
越老越紅的游安順今年角逐金馬影帝擦身而過，近日與妻子陳心妤接受MOMOTV《大雲時堂》李四端訪問，談及金馬做足準備，不僅在家挪了位置給獎座，還看時辰喝朋友加持酒卻落馬心情，開玩笑說影帝是被做掉的。
記者侯家瑜/綜合報導
多次入圍、獲得金鐘獎的游安順，演了30多年配角，也當過電視劇導演，今年首次以《一家子兒咕咕叫》入圍男主角便直攻影帝，外界一片極高呼聲，坦言本來沒這麼緊張，因為連黃秋生都說他會得，搞得備感壓力，坦承家裡特別有個位置留給金馬獎座，還有朋友送到廟裡加持過的金酒高粱，裡面還有金箔，叮囑最後一口要留在頒獎當天某個時辰點喝完，加上每次金鐘得獎兒子都有參加，他也希望能帶兒子出席助攻得獎，沒想到金馬卻拒絕12歲以下的小孩參與，讓他感覺不妙，開玩笑大喊「我是被做掉的」。
然而全家得失心最重的其實是兒子，得知父親落馬在飯店大哭，並安慰說：「沒關係爸爸有金鐘獎就好了！」游安順則安慰自己，「其實沒得獎包袱會減少一些。」對於角色的挑選反而不會挑三揀四。
談到游安順與妻子陳心妤當初因戲結緣，相識之後，陳心妤轉幕後專心做背後的支撐者，不過年齡相差13歲，且游安順有過一段婚姻，陳心妤家人起初並不認同這段感情，爾後2人曾開羊肉爐和熱炒店，一次他陷入心情低潮，覺得人生無奈，最後游安順提出分手，女方第一時間以為他另結新歡，後來得知是他內心糾結不想耽誤、拖累她的青春，一氣之下賞2巴掌把他喚醒，最後2人都覺得真心付出不應輕易說離開，尤其生了小孩更對家庭有一份責任，游安順現在回想起來，坦言「甜美的，也是很重要的過程。」更多內容於12月26日（一）23:00李四端主持的《大雲時堂》電視。