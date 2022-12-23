中市府元旦升旗　中信兄弟領唱國歌

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳世瑋說，今年元旦升旗典禮以「112台中幸福二連霸」為主題，除象徵市長盧秀燕帶領市府團隊近4年的耕耘逐步開花結果，在近期揭曉的「2022縣市幸福指數大調查」中，以75.4%施政滿意度勇奪六都第一，獲得市民迴響，市府將持續攜手市民打造台中成為最幸福、宜居的模範城市。
此外，中信兄弟隊今年拿下隊史第9座總冠軍並締造二連霸，也是以台中為主場以來第2座總冠軍，感謝中信兄弟總教練林威助與球員們及球團的努力奮戰。元旦當日，市民朋友到場一同拋灑幸福彩帶，共享幸福二連霸榮耀。
民政局表示，此次活動除邀請中信兄弟隊員領唱國歌，另球團吉祥物「小翔」及當家主持人-應援團團長小白(吳建德)將與新社、沙鹿、太平及南區等4區吉祥物(山海屯城代表)引領市長及來賓進場，還有熱力四射的中信兄弟啦啦隊Passion sisters林可、貴貴、希希、松鼠、白白及盈瑩帶來熱血應援曲，並由台中女中儀隊領航國旗護旗進場，另邀請台中在地舞團及極限健身中心專業教練團熱力開跳，健康活力迎新年。
民政局指出，典禮將於112年1月1日在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計上午6時30分開始發放限量5,000份的「兔年元旦紀念幣」與「市府及中信兄弟聯名口罩」及小國旗、7時40分開始節目暖身表演，升旗典禮於8時舉行，市民朋友參加元旦升旗，並請遵守規則及排隊秩序領取元旦紀念好禮。