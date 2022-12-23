預測2023年經濟衰退 馬斯克：未來兩年不拋售特斯拉股票
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）先前收購推特並且進行改革，一舉一動都牽動著特斯拉的股價。馬斯克上週才拋售特斯拉股票，以滿足推特的資金缺口，他又在22日時承諾，未來一年半到兩年的時間內，他不會再變賣特斯拉股票，試圖安撫投資人的不安。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《路透社》報導，馬斯克22日推特space語音聊天室中作出此承諾，表示未來兩年內不會再出售特斯拉股票。馬斯克14日時出售市值35.8億美元（約台幣1104億元）的特斯拉股票，今年一共出售將近400億美元的特斯拉股票，來填補推特資金缺口。
儘管馬斯克過去也做過類似宣示，但轉頭就賣出更多特斯拉股票，讓外媒對此並不領情，但市場卻相當相信馬斯克這套做法，在這次公開「承諾」之後，特斯拉原先重挫的股票仍勁揚3.3%。假如週五開盤能保持漲勢，將終結連五日下跌。
馬斯克同時在聊天室中預測，2023 年將陷入「嚴重的」經濟衰退，消費者對汽車的需求將下滑。馬斯克表示，一旦特斯拉對經濟發展前景更有信心，他贊成回購特斯拉股票。馬斯克還反擊外界批評他重心全放在推特上。
自馬斯克收購推特之後，時常會利用推特的聊天室談論產品和公司策略，但數度出現爭議。特斯拉股東過去也多次抱怨馬斯克出售股票的行徑，因為常常出人意料，提高投資決策的難度。