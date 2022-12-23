橘子集團耶誕市集溫馨登場！異國美食、文創共樂佳節前夕
隨著低溫一波接著一波，即將到來的聖誕節越來越有氣氛了，在一年一度的聖誕節，不管是要約朋友聚餐、還是窩在家追劇耍廢，相信許多人都已經規劃好了！而你是否想過，佳節前夕的小周末，也能提早開始沉浸這異國氛圍呢？今（23）日中午位在內湖科學園區的橘子集團外頭出現滿滿人潮，現場不僅有歌手駐唱，還有各式各樣的市集和攤販，有人吃著牛胸肉漢堡配著啤酒，也有人買起各式各樣的可愛小物，甚至還有人帶著寵物一起玩，彷彿置身文創園區。
生活消費中心/綜合報導
美食、啤酒、曼妙歌聲充斥在台北瑞湖街上，原本應該是一般上班族的日常中午，這秒卻有著滿滿的耶誕氣氛。不過仔細一看，原來這是橘子集團一年一度的「橘子耶誕市集」，今年的市集規模更加多樣化，除了可愛的文創小物以及甜點之外，還有像是提倡永續的「舊書心啡咖啡館」，攤位不僅販售手工可麗露、現煮咖啡、拿鐵之外，還可以拿著舊書來兌換咖啡，而現場的舊書也提供免費借閱，讓下午茶時間更添一分文藝氣息。而冷颼颼的天氣，除了搭配熱咖啡、拿鐵，現場還有相當罕見的限量「雪山香料奶茶」，帶入滿滿的異國感。
今年的「橘子耶誕市集」共分4大主題，除了11:30-16:30一整天的「橘市集」，中午12:30-13:30的「橘演唱」還邀請Homix帶來甜美、暖心的歌曲，讓所有員工們可以一邊享用美食，一邊玲聽動人的現場演唱。到了下午1430-15:30「橘講堂」，由山林與城市的引路人郭彥仁(郭熊)，以及住在山上的前城市攝影師陳敏佳，透過他們的所見所聞，分享在大自然與城市中交錯生活，如何找到最平衡的相處。最後，16:00-16:40橘劇場，由鞋子劇團演出《泡泡口香糖》，表演結束後還可以跟橘子聖誕老公公一起合照留念。
一整天無間斷的市集與活動，2022「橘子耶誕市集」熱情不減，依舊帶來滿滿的驚喜與體驗，同時也啟動「寵物友善All day」，讓橘人可以攜帶家中寶貝萌寵一起過聖誕，而在今年「寵物日」首次登場的紅貴賓LULU、「飛天吉娃娃」洋洋也來共襄盛舉，一整天的聖誕市集，增添更多互動與樂趣。